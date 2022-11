Poola parlamendiliige süüdistab tenniseliidu presidenti seksuaalses ahistamises

Poola väljaanne Onet avaldas, et 2017. aastal Poola tenniseliidu presidendiks saanud Skrzypczynski ahistas treenerina töötades mitmeid alaealisi tüdrukuid, kes rääkisid loos anonüümselt. "Kui olin 14-aastane, katsus ta mind esimest korda. Ta haaras mu rindadest, katsus tagumikku ja intiimpiirkonda. Mäletan siiani, kuidas ta seda tehes naeris," meenutas üks ohvritest, kelle sõnul tegi Skrzypczynski pidevalt ka seksuaalse tooniga märkusi, näiteks ütles tüdrukutele, et neil on rinnad kasvama hakanud ja "kui naine ütleb ei, siis tegelikult ütleb ta jah".

Skrzypczynski vastas süüdistustele küsimusega, kes need on, kes selliseid väiteid on esitanud. Seepeale otsustas enda nime ja näoga avalikkuse ette tulla parlamendiliige Kotula. "Kui Skrzypczynski tahab nimesid, siis mina ei karda rääkida," ütles ta Onetile. "Minu nimi on Katarzyna Kotula ja kui olin laps, siis ta ahistas mind."

"Suletud uste taga katsus ta mu intiimpiirkonda ja mu rindu. Miroslaw Skrzypczynski ahistas mind seksuaalselt vähemalt tosin korda kolme aasta jooksul. Ma olin lihtsalt laps, 13-aastane. Tema oli seksuaalkiskja," rääkis Kotula.

Kotula sõnul tuli Skrzypczynski tema kodulinna Gryfino klubisse treeneriks. Kotula meenutas, et loodeti, et ta aitab nende klubi mängijatel uuele tasemele jõuda, aga peagi hakkas mees hoopis treeningutel noorte tüdrukute kohta kohatuid märkusi tegema. "Ja siis hakkas ta otsima võimalusi füüsiliseks kontaktiks, katsus meid või hõõrus end meie vastu," meenutas Kotula.

Kotula rääkis ka, et aeg-ajalt kutsus mees teda enda kabinetti, öeldes, et peavad rääkima, mis vigu neiu trennis tegi. "Aga siis lukustas ta ukse ja ahistas mind," avaldas Kotula.

Lisaks meenutas Kotula, et kord käskis Skrzypczynski teiste ees ühel tüdrukul end paljaks võtta, öeldes, et see on tema karistamiseks.

Poola meedia teatel ei süüdistata Skrzypczynskit üksnes noormängijate seksuaalses ahistamises, vaid ka tema enda tütar on rääkinud, et isa on tema vastu vägivaldne olnud, lisaks avaldas tema endine ämm, et mees oli enda perekonna vastu vägivaldne.

Skrzypczynski on kõiki süüdistusi eitanud. "Ma ei ole enda pere vastu vägivaldne olnud. Minu endine ämm on vaimselt haige inimene. Ta on vana naisterahvas, kes on minu peale pahane, et 18 aastat tagasi tema tütrest lahutasin," teatas Skrzypczynski. "Olen harjunud, et mind pidevalt rünnatakse. Paistab, et kõikidele ei meelde see töö, mida olen Poola tenniseliidu presidendina teinud. Olen toonud juurde üle 40 erineva sponsori ja partneri ja meie kasum on enam kui kahekordistunud."

Maailma esireket, poolatar Iga Swiatek postitas sotsiaalmeediasse avalduse, kus märkis, et tegemist on tõsiste süüdistustega ja neid tuleb põhjalikult uurida. "Tunnen, et naiste tennise praeguse liidrina ei saa ma teatud asjadel vaikida. Kui asi puudutab füüsilist või vaimset ahistamist, on kõige tähtsam ohvritele mõelda ja neid õigesti kohelda. Olen igasuguse vägivalla vastu spordis, tennises, aga ka elus üldiselt. Seetõttu on Poola tenniseliidu presidendi kohta ilmunud artiklid väga tõsised," kirjutas Swiatek. "Vastutavad organisatsioonid peaksid selgeks tegema, mis juhtus ja ma loodan, et nad tegelevad tõsiselt selle juhtumiga. Minu roll pole seda asja uurida, kuna see on liiga tõsine teema."

"Aga mida mina saan teha, on see, et saan julgustada inimesi abi otsima, kui nendega on midagi halba juhtunud," jätkas ta. "See võib olla minu roll ja see on see, kuidas saan enda mõjuvõimu ära kasutada. Olla hääl, kes püüab inimesi harida ja tuletada meelde, et kõige olulisem on häda korral abi otsida."