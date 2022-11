VAATA OTSE | Šveits ja Kamerun kohtuvad jalgpalliplatsil esmakordselt

Enne mängu:

Šveits mängib viiendal järjestikusel MM-il, neist kahel viimasel jõudsid nad kaheksandikfinaali, kus pidid mõlemal korral tunnistama vastaste 1:0 paremust.

Tänavune suurturniir on esimeseks Šveitsi peatreenerile Murat Yakinile, kes võttis Vladmir Petkovicilt ametiposti üle eelmise aasta augustis. Yakini käe all võideti valiksarja C-alagrupp valitseva Euroopa meistri Itaalia ees ning Rahvuste liigas säilitati A-liiga koht, kui pärast kolme järjestikust kaotust alistati Portugal, Hispaania ja Tšehhi.

Šveitsi põhimängijateks on Londoni Arsenali poolkaitsja Granit Xhaka, Mönchengladbachi puurilukk Yann Sommer ja Monaco ründaja Breel Embolo, kes oli valiksarjas koondise parim väravakütt. Kaitseliinis patrullivad Manchester City keskkaitsja Manuel Akanji ja Newcastle Unitedi eest suurepärast hooaega tegev Fabian Schär. Koondise kõige kogenumaks mängijaks on "Alpi-Messi" hüüdnime all tuntud Xherdan Shaqiri, kes on üheksa mängu kaugusel Šveitsi rekordinternatsionaaliks saamisest.

Šveits alustab finaalturniiri Kameruni vastu, kes on MM-il korra veerandfinaali jõudnud. Viimati mängis Kamerun MM-il kaheksa aastat tagasi. Käimasoleva aasta alguses jõudis Kamerun Aafrika rahvaste karikavõistluste poolfinaali, kus nad jäid penaltiseeria järel alla Egiptusele. Lohutuseks alistati pronksimatšis pärast tulist lahingut Burkina Faso.

Kameruni tugevuseks võib pidada ründeliini. Peatreener Rigobert Song saab lisaks koondise kaptenile Vincent Aboubakarile toetuda ka Müncheni Bayernis pallivale Eric Maxim Choupo-Motingile või Lyoni mängumehele Karl Toko Ekambile. Keskväljal takistab vastaste tegutsemist Napoli lõhkuv poolkaitsja André-Frank Zambo Anguissa ning kaitseliini turvamise eest vastutavad kogenud koondislased Nicolas Nkoulou ja Collins Fai.

Lisaks Šveitsile ja Kamerunile kuuluvad G-alagruppi ka Brasiilia ja Serbia, kelle mängust algab ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kell 20.30.