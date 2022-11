20-aastane Narva Transi poolkaitsja liitub Floraga

Mihhailov on Premium liigas väljakul käinud juba 116 korral ning löönud ka üheksa väravat ja andnud kaheksa väravasöötu. Lõppenud hooajal käis ta Premium liigas Narva Transi eest väljakul 29 korral ning lõi kolm väravat ja jagas neli väravasöötu.

"Mul on väga hea meel meeskonnaga liituda. Florasse tulen rõõmsate emotsioonidega," ütles Mihhailov. "Kolmeaastane leping annab mulle palju enesekindlust."

"Minu eesmärgiks on kohaneda uue keskkonnaga võimalikult kiiresti. Muidugi tahan Floraga võita tiitleid ja saavutada häid tulemusi," sõnas Mihhailov.

"Nikita Mihhailov on mitmekülgne mängija, kes on võimeline mängima nii äärel kui ka keskväljal. Tegemist on mängijaga, kellel on hea tehnika ja korralik töökultuur," kommenteeris FC Flora spordidirektor Norbert Hurt. "Nikita püsib hästi mängus sees, millega ta toob meeskonda tasakaalu juurde nii rünnakul kui ka kaitses."

FC Flora esindusvõistkond on pärast hooaja lõppu puhkusel ning naaseb 19. detsembril, kui hakatakse valmistuma uueks hooajaks.