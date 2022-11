TÄNA OTSE | Kanada hakkab Belgia vastu jahtima koondise esimest MM-väravat

Kui välja arvata toonase kapteni Vincent Kompany puudumine, pole Belgia koosseis nelja aastaga eriliselt muutunud, kohal ollakse niinimetatud kuldse põlvkonnaga, kel ehk viimane võimalus ühtse grupina suurvõistlustel veel midagi saavutada.

Meeskonna nimekirjas on nii Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, esimesed kaks alagrupimängu vahele jättev Romelu Lukaku, kapten Eden Hazard kui Dries Mertens, sekka mõned uuemad nimed, näiteks sel hooajal Premier League'is säranud Leandro Trossard, Itaalia meistri AC Milani põhimeheks kerkinud 21-aastane Charles De Ketelaere kui temast aasta noorem Jeremy Doku.

"Meil on tugev poolkaitse, suur valik ründeosakonnas. Noorte mängijate jaoks on nüüd rohkem võimalusi ja see, mida näen, on põnev. Usun sellesse võistkonda," rääkis turniiri eel reporteritele Vertonghen. "Eelmisel MM-il oli oluliselt rahulikum olukord, sest siis oli meil kauem aega ette valmistuda. Siin käib kõik nii kiiresti. Üritame saavutada nii palju kui võimalik ja loodetavasti tähendab see MM-trofeed," lisas keskkaitsja.

Kanada on varem MM-il mänginud vaid ühe korra, 1986. aastal, kui Mehhikos saadi alagrupis kolm kaotust väravate vahega 0:5. Koondise peatreeneriks on Kanada naiste koondisega 2012. ja 2016. aasta olümpiamängudel pronksmedali teeninud John Herdman, meeskonna suurimaks staariks Müncheni Bayerni äär Alphonso Davies.

"Meie teekond siia on olnud suurepärane. Oleme olnud vaprad, tulnud pingega toime ning loodetavasti näitame seda ka MM-il," rääkis Herdman kolmapäevasel pressikonverentsil. "Sellise mängu eel ei ole meil palju kaotada. Näpistame ennast: see on tõeline ja saab iga tunniga järjest tõelisemaks."