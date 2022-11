VAATA OTSE | Hispaania korraldab oma avamängus väravatepidu

Enne mängu:

12 aasta tagune maailmameister Hispaania on peatreener Luis Enrique käe all värava löönud 21 mängus järjest, viimati jäädi kuivale mulluse EM-finaalturniiri avamängus Rootsi vastu.

Varemgi ebatraditsiooniliste võtetega silma paistnud treener lõi Katari MM-i eel oma kanali voogedastusplatvormil Twitch ning on turniiri jooksul igal õhtul kohusetundlikult eetris käinud, et koondise fännidega suhelda. Juba on ta pidanud kommenteerima nii Sergio Ramose koondisest väljajätmist, Argentina kaotust kui Cristiano Ronaldo lahkumist Manchester Unitedist.

Costa Rica alustas Colombia treeneri Luis Fernando Suareze käe all Põhja- ja Kesk-Ameerika valiksarja nukralt, kui esimesest seitsmest mängust võideti vaid üks ning kaotati kolm. Suarez päästis oma töökoha - ja Costa Ricale MM-pileti - viimase seitsme mänguga, millest võideti kuus, sealjuures alistati nii USA kui Kanada.

Costa Rica koondise tuumik on kogenud: Keylor Navas, Celso Borges, Bryan Ruiz, Yeltsin Tejeda ja Joel Campbell on viie peale pidanud 600 koondisemängu ning kvintett aitas meeskonna kaheksa aastat tagasi Brasiilias esmakordselt veerandfinaali, kus jäädi alles penaltiseeria järel alla Hollandile.