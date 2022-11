Kriisa suurepärane mäng vedas Arizona Hawaii turniiril finaali

Arizona alistas poolfinaalis San Diego State'i 87:70. Kriisa viskas 32 mänguminuti jooksul 21 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 3/10, vabavisked 6/6), andis viis resultatiivset söötu, võttis neli lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike. Negatiivse poole peale jäid viis pallikaotust, vahendab Delfi.

Kriisa oli koos Courtney Ramey'ga (21p) oma klubi resultatiivseim.

Veesaar mängis 11 minutit ning kogus selle ajaga kaks punkti (kahesed 1/2), ühe lauapalli ja ühe vaheltlõike.

Arizona kohtub finaalis, mis peetakse juba eeloleval ööl, Creighton Bluejaysiga.

