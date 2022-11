Eesti kurlingnaiskond pidi EM-il tunnistama Tšehhi paremust

Rootsis toimuval EM-il on eestlannadel neljanda võistluspäeva järel viis võitu ja üks kaotus. B-divisjoni liider on Leedu naiskond, kes on praegu ainus täiseduga jätkav võistkond. Eesti jagab Tšehhiga teist positsiooni.

Eesti kurlingunaiskond võistleb EM-il B-divisjonis ning eesmärgiks on jõuda kahe parima sekka, et tagada Eestile koht järgmisel aastal tugevaimas A-divisjonis. Homme kohtuvad eestlannad Belgia ja Sloveenia koondistega, kes jagavad hetkel edetabelis neljandat kohta, mõlemal on kirjas kolm võitu ja kolm kaotust. Neljapäeval kohtub Eesti praeguse alagrupi liidri Leedu naiskonnaga.

Eesti kurlingumeeskonnal on võiduarve avamata. Eesti meeskond asub hetkel B-divisjoni A-alagrupis nelja kaotusega viimasel kohal.

Euroopa parimad võistkonnad meeste ja naiste kurlingus selguvad pühapäeval, 26. novembril.