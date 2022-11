Kristo Tohver selgitas, miks MM-i kohtunikud nii palju aega lisavad

"[FIFA] kohtunike juht Pierluigi Collina on seda seletanud sellega, et pööratakse rohkem tähelepanu juba tegelikult reeglites pikalt kirjas olnud teemale - kaotatud aja lisamine. FIFA-l on komme MM-idel alati kas katsetada või proovida midagi uut kohtunike mõistes," lausus Tohver ERR-ile.

"See ei ole kunagi uus reegel, sest reeglid on samad. Aga reeglitel on tõlgendused või juhtnöörid. Nüüd on siis antud kohtunikele väga selge juhtnöör, et kõik aeg, mis mängus kaotatakse, lisatakse pärast lisatud ajana juurde."

"Neljas kohtunik mõõdab väga täpselt seda, kui palju kulub aega värava tähistustele... tavaliselt on mõõdetud seda, kui palju kulub aega arstile, pandud juurde näiteks 30 sekundit vahetuse eest, aga nüüd neljas kohtunik - iga kord kui mäng põhjuseta pikemalt seisab - peab väga täpselt arvestust ja see lisatakse mänguajale juurde," jätkas Eesti kohtunik

Tohveri sõnul on lahtine, kas praktika jätkub ka pärast finaalturniiri. "Aga väga tihti võetakse MM-idel mingi suund, koolitatakse kohtunikud välja, näidatakse kogu maailmale ja pärast võetakse vastu täpsemad otsused, kas ja kuidas sellega jätkatakse," täiendas ta.

Kõige rohkem on tänavusel MM-il lisatud aega Inglismaa - Iraan mängul, kus kahe poolaja peale kokku mängiti 27 üleminutit.