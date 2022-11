TÄNA OTSE | Ebalev Saksamaa alustab turniiri Jaapani vastu

Saksamaa - Jaapan:

Eelvaade:

Saksamaa jalgpallikoondis kuulub suurturniiridel alati favoriitide sekka, aga viimastel kordadel pole nad õnnestunud. Kui 2014. aastal teeniti neljas MM-tiitel, siis 2018. aastal kaotati alagrupis Mehhikole ja Lõuna-Koreale ning edasi ei saadud.

Ka mullune EM-finaalturniir kulges oodatust tagasihoidlikumalt. Alagrupis kaotati Prantsusmaale 0:1 ja saadi Ungari vastu läbi raskuste kätte 2:2 viik. Kaheksandikfinaalis tuli tunnistada vanade rivaalide inglaste 2:0 paremust.

MM-valikturniiri võideti oma grupp siiski päris kindlalt: üheksa võitu, üks kaotus ja väravatevahe 36:4. Samas ei olnud sakslastel valikgrupis väga tugevaid vastaseid ja kodus jäädi alla Põhja-Makedooniale 1:2.

Tänavu on üheksast mängust küll vaid üks kaotus - kodus Ungarile 0:1 -, aga ka vaid kolm võitu, millest viimane tuli vahetult enne finaalturniiri Omaani vastu (1:0). Rahvuste liigaski võideti kuuest kohtumisest vaid üks.

Jaapan jõudis esimest korda MM-finaalturniirile 1998. aastal Prantsusmaale ja pole pärast seda koprdagi eemale jäänud. Seejuures on kujunenud huvitav muster: kordamööda jäädakse alagruppi pidama ja saadakse edasi. Selle järgi peaks Aasia võistkond nüüd taas 16 hulka jõudma.

MM-valikturniiri jäädi küll oma grupis Saudi Araabia järel teiseks, aga mõlemad jõudsid otse finaalturniirile. Näiteks lisaringi kaudu Katari jõudnud Austraaliat edestati seitsme punktiga.

Tänavu on Jaapani koondis palju mänginud ja kirjas on mõned väärt võidud: kui valikturniiril saadi jagu nii Saudi Araabiast kui ka Austraaliast, siis hiljem on võidetud teisigi finaalturniirile jõudnud koondiseid: Ghanat (4:1), Lõuna-Koread (3:0) ja USA-d (2:0).

Pärast ameeriklaste alistamist tehti septembris veel 0:0 viik Ecuadoriga ja samuti peeti üks kohtumine vahetult finaalturniiri eel - siis tuli küll tunnistada Kanada 2:1 paremust.