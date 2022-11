Nädal piiri taga: maratongeim, pidurdamatud ründajad ja tublid tempomehed

Belgias oli eestlastel tihe nädal, sest lisaks eurosarjamängudele peeti seal ka liigamänge. Märt Tammearu ja Roeselare Knack said 3:0 (25:18 25:13 25:14) jagu Waremmest, Tammearu sai vaba päeva. 3:2 (23:25, 25:23, 18:25, 25:23, 15:13) võidu teenisid Alex Saaremaa ja Aalsti Lindemans, saades jagu Acheli Tectumist. Hea mängu teinud Saaremaa tõi 12 punkti (+10). Henri Treiali ja Renet Vankeri leivaisa Maaseiki Greenyard pidi aga tunnistama Haasrode Leuveni 3:2 (19/25 16/25 25/16 25/18 15/10) paremust. Treial tõi 9 punkti (+6), Vanker juhtis Maaseiki rünnakuid kogu mängu. Tabelis on Roeselare 14 punktiga teine, Maaseik 11 silmaga kolmas ja Aalst 6 punktiga kuues.

Poola meistriliigas pidi järjekordse kaotuse vastu võtma Timo Tammemaa koduklubi Cerrad Enea Czarni Radom, jäädes lõppenud nädalal 0:3 (17:25, 20:25, 21:25) alla Lubini Cuprumile. Tammemaa tõi 7 punkti (+5). Liigatabelis ollakse 7 punktiga eelviimasel kohal.

Poola esiliigas said Renee Teppan ja MKS Bedzin kirja 1:3 (25:20, 22:25, 18:25, 24:26) kaotuse Chrobry Głogów meeskonnalt. Eestlasest diagonaalründaja ei mänginud. Tabelis on Bedzin 22 punktiga neljandal positsioonil.

Abitreener Märt Pajusalu tööandja Zürichi Volero sai Šveitsi naiste kõrgliigas kirja 0:3 (17:25, 23:25, 20:25) kaotuse Viteoselt ja on tabelis 7 punktiga kuuendal kohal.

Austria meistriliigas olid võidukad nii Stefan Kaibald kui Mihkel Varblane. Kaibald ja Zadruga Aich/Dob teenisid 3:0 (25:19, 25:21, 25:20) võidu Weizi üle. Kaibaldilt 7 punkti (+3). Varblane aitas Innsbrucki Hypo Tiroli 3:0 (25:18, 25:16, 25:20) võidule Raiffeiseni üle, tuues 4 punkti (-1). Tabelis on Hypo Tirol 19 silmaga esimene ja Aich/Dob 15 punktiga teine.

Soome meistriliigas said Karli Allik ja Sastamala Valepa 3:0 (25:10, 38:36, 25:20) jagu Kyky-Betsetist, Allik ei mänginud. Andrus Raadik ja Savo Volley said sama meeskonna vastu aga 3:1 (25:23 25:18 23:25 25:17) võidu. Raadik sai samuti vaba päeva. Tabelis on Valepa 20 silmaga kolmas ja Savo 15 punktiga kuues. Soome naiste meistriliigas sai Avo Keele juhendatav Arctic Volley kirja 0:3 (21:25 20:25 23:25) kaotuse Kuusamo Pölkkylt ja on liigas 12 punktiga kaheksandal positsioonil.

Paljude Eesti naistekoondise mängijate koduliigaks olevas Itaalia esiliigas peeti seekord ühe vooru mängud. Õdede Kadi ja Liis Kullerkannu tööandja Cremona Esperia sai 2:3 (25:17, 19:25, 19:25, 25:17, 15:17) kaotuse Montalelt, Kadi tõi 15 ja Liis 10 punkti. Kristiine Miilen aitas Olbia Hermaea naiskonna 3:0 (25:22, 25:23, 25:18) võiduni Volley Como üle, tuues 14 punkti. B-gruppi kuuluva Eliise Hollase tööandja San´t Elia sai 1:3 (17:25, 17:25, 25:20, 22:25) kaotuse Soveratolt. Hollas tõi 3 punkti. Samas grupis pidid Silvia Pertens ja Messina naiskond tunnistama Vicenza 3:2 (25:21, 25:13, 19:25, 23:25, 15:9) paremust, Pertens tõi 3 punkti. A-grupis on Olbia 11 punktiga neljas ja Cremona 11 punktiga viies. B-grupis on Messina 6 punktiga kaheksas ja San´t Elia 3 punktiga 10. kohal.

Itaalia meeste esiliigas said Valentin Kordas ja Motta di Livenza meeskond 2:3 (25:20, 15:25, 17:25, 32:30, 11:15) kaotuse Cantult. Kordas piirdus 7 punktiga (-5). Tabelis jätkab Livenza viimasel kohal 3 punktiga.

Türgi meistriliigas kaotas Kevin Saare tööandja Altkema 0:3 (17:25 14:25 11:25) liiga liidrile Halkbankile. Saar tõi 5 punkti (-1). Tabelis on eestlasest nurgaründaja koduklubi 8 punktiga 12. kohal.

Tšehhis oli eelmine nädal edukas nii Martti Juhkamile kui Silver Maarile. Juhkami ja CEZ Karlovarsko teenisid 3:0 (25:18, 25:15, 25:23) võidu Benatky vastu, Juhkamilt 14 punkti (+10). Maar ja Libereci Dukla olid 3:1 (24:26, 25:20, 25:21, 25:15) üle Zlinist. Maari vastuvõtt oli 36%. Tabelis on Karlovarsko 30 punktiga liidrikohal, Liberec 27 punktiga teine.

Brasiilia kõrgliigas sai Robert Tähe koduklubi San Jose Farma Conde 0:3 (23:25 13:25 19:25) kaotuse Sada Cruzeirolt. Täht tõi oma meeskonna parimana 9 punkti (-1). Tabelis ollakse 11 silmaga viiendad.

Küprosel sai Rainer Vassiljevi juhendatav Paphose Pafiakos 1:3 (25:22 19:25 20:25 17:25) kaotuse Famagusta Nea Salaminalt. Vassiljevi käe all mängiv Kristo Kollo oli oma meeskonna parim 17 punktiga (+4), meeskonna rünnakuid juhtis Aleksander Eerma, kes tõi lisaks ka 4 punkti (+0). Markus Uuskari ja Nicosia Apoel said 3:0 (25:21, 25:16, 25:18) jagu Frenarousist, mängu statistika pole kahjuks saadaval. Tabelis on Nicosia 13 punktiga esikohal, Pafiakos hoiab 8 punktiga neljandat positsiooni.

Prantsusmaa meeste kõrgliigas pidi Ardo Kreegi tööandja Arago de Sete vastu võtma 2:3 (22:25 25:23 27:25 16:25 16:18) kaotuse Plessis Robinsonilt. Kreek tõi 10 punkti (+3). Tabelis on Sete 12 silmaga kaheksandal kohal.

Prantsusmaa naiste kõrgliigas peeti kahe vooru mängud. Kertu Laak ja RC Cannes teenisid kaks 3:0 võitu. Esmalt alistati 3:0 (25:17 26:24 25:23) Nancy Vandoeuvre, Laagilt võitjate parimana 18 punkti (+16). Seejärel oldi 3:0 (25:13, 25:13, 25:11) üle France Avenir 2024st, Laak sai puhkepäeva. Karolina Kibbermann ja Marcq En Baroeul pidid tunnistama Mulhouse´i 3:2 (25:15 25:23 20:25 22:25 15:6) paremust, Kibbermann sekkus hetketi. Seejärel sai Baroeul kirja 3:1 (25:16 25:23 26:28 25:23) võidu Levallois´üle, eestlannast sidemängija ei mänginud. Tabelis on Cannes 18 punktiga teine ja Baroeul 9 silmaga 11. Prantsusmaa naiste esiliigas said Nette Peit ja Quimper Volley29 viimases mängus 3:1 võidu Bordeaux´üle ja tõusid A-grupi tabelis 15 punktiga teiseks.

Saksamaa kõrgliigas jätkub Albert Hurda ilus hooaeg, kui Hurt tõi Herrschingi eest üleplatsimehena 16 punkti (+11) ja aitas meeskonna 3:0 (25:18, 25:21, 25:14) võidule Müncheni vastu. Tabelis on eestlase koduklubi 10 punktiga kuues.

Rumeenias sai Robert Viiberi koduklubi Craiova ülipikaks veninud ja kaotatud avageimile vaatamata 3:2 (44:46, 25:20, 25:19, 22:25, 15:13) jagu Bukaresti Rapidist. Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka 7 punkti (+3). Keith Pupart tõi Zalau 3:0 (25:17 25:6 25:14) võidumängus Suceava üle 3 punkti (+0). Tabelis on Craiova 18 silmaga esikohal ja Zalau 13 silmaga kuues.