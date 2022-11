Laskesuusaliit kinnitas esimese MK-etapi koondise, Lehtla jätkab treenerina

MK-sarja avaetapil Kontiolahtis stardivad naistest Tuuli Tomingas, Regina Ermits, Susan Külm ja Johanna Talihärm, meestest Rene Zahkna, Kristo Siimer, Raido Ränkel ja Robert Heldna. Treenerid võtsid valiku tegemisel aluseks mullused maailmakarikasarja ja IBU karikasarja edetabelid ning suvebiatloni maailmameistrivõistluste ja Eesti meistrivõistluste tulemused.

"Sel hooajal proovime võimalusel teha maailmakarikasarjas rotatsiooni, et anda võimalus ka IBU karikasarja sportlastele ja juunioridele, kui nende tulemused ja distantsi pikkus seda lubavad," ütles koondise treener Vjatšeslav Všivtsev.

Kui koondise peatreeneri ametis jätkab teist aastat Fiodar Svoboda, siis Vjatšeslav Všivtsev liitus treenerite tiimiga juulis. Septembris asus abitreenerina ametisse ka Kadri Lehtla. "Fiodar Svoboda vastutab võistlushooajal maailmakarikasarja, mina ja Kadri IBU karikasarja ja juunioride treeningute eest. MK-etappidel teeme koostööd ka TT Tiimi treeneri Indrek Tobrelutsuga. Rahvusvahelistel võistlustel oleme ühtne meeskond, olenemata sellest, kellega sportlane treenib," ütles Všivtsev.

Kadri Lehtla lõpetas sportlaskarjääri kevadel ja alustas vaid mõni kuu hiljem tööd koondise juures. "Tunnen, et see üleminek on olnud üsna loomulik ja loogiline. Olen ju aastaid seda ametit erinevates stiilides kõrvalt näinud," ütles Kadri Lehtla. "Ettevalmistusperioodil on mul rohkem abitreeneri roll, kus ma otseselt treeninguid ei plaani, aga aitan neid läbi viia ning tegelen logistiliste teemadega. Võistlushooajal viin IBU karikasarja sportlastega läbi treeninguid ja aitan sportlastel tiirus pealelaskmist teha," lisas Lehtla.

Kontiolahti maailmakarika etapp algab 29. novembril meeste individuaaldistantsi võistlusega. Maailmakarikasarja avanädalal selguvad parimad ka teatesõidus, sprindis ja jälitussõidus. Nii Eesti meestel kui naistel on maailmakarikasarjas neli stardikohta. Ka IBU karikasari algab 29. novembril.