Karl Gnadeberg tuli piljardi juunioride maailmameistriks

Kui finaalis ja poolfinaalis sai juunioride Euroopa meister vastavalt 9:6 ja 9:5 võidu, siis veerandfinaali lõpp oli dramaatiline. Seisul 8:8 lõi Gnadeberg sisse kuuli nr 4, kuid järgmine kuul jäi teise taha peitu. Gnadebergil õnnestus küll õiget kuuli tabada, kuid midagi sisse ei läinud. Seejärel tegi vastane hea kaitselöögi ja tundus, et initsiatiiv ei ole enam eestlase käes. Siis tegi Gnadeberg aga ühe turniiri parima löögi (kombinatsioon hüppelöögist, kus nr 5 lõi sisse kuuli nr 8) ja suutis lüüa sisse ka kõik ülejäänud kuulid. Selle tulemusega oli ta kindlustanud endale koha poolfinaalis ja MM-medali.

Kolmanda koha saavutasid Jori Narvola Soomest ning Serbia esindaja Lazar Kostic, kes kaotas poolfinaalis Gnadebergile.

"Hoolimata asjaolust, et kõik teavad, milleks Karl võimeline on, tundub see siiani pisut uskumatu, et väikeses Eestis liigub nüüdsest ringi piljardi juunioride maailmameister. See on võrratu punkt Eesti Piljardiliidu 25. juubeliaastale," ütles alaliidu esindaja Kristjan Kuusik pärast finaali.