Eesti meesvehklejad võitsid juunioride MK-etapil ajaloolise medali

See on Eesti vehklemise jaoks ajalooline medal, sest on esimeseks võistkondlikuks maailmakarikaetapi medaliks Eesti meesjuunioridele.

Avaringis vaba olnud Eesti alistas kaheksandikfinaalis Hongkongi 45:35, seejärel veerandfinaalis Ukraina 45:39 ja tasavägises poolfinaalkohtumises Ungari 45:44. Finaalis tuli tunnistada USA 45:38 paremust.

Kolmanda koha teenis Ungari, kes pronksimatšis alistas Prantsusmaa 45:35. Kokku osalesid 26 riigi võistkonnad.

Värskes maailma edetabelis asub Eesti meesjuunioride epeekoondis 208 punktiga viiendal kohal. Edetabelit juhib Egiptus 384 punktiga.