VAATA OTSE | Taani ja Tuneesia avapoolajal väravaid ei löönud

Kohtumine algas väga tormakalt. Tuneesia oli esimesest minutist väga agressiivselt mängus sees. Peale esimesi minuteid mäng veidi rahunes ning Taani hakkas leidma mõningaid käike Tuneesia kaitses.

Kummalgi meeskonnal siiski suuri võimalusi skoori avamiseks ei tekkinud ning poolajale mindi 0:0 viigiseisul.

Enne mängu:

Taanlaste parim koht MM-ilt pärineb 1998. aastast, kui tuldi kaheksandaks ehk jõuti välja veerandfinaali. Viimasel MM-il, mis toimus 2018. aastal, sai Taani 11. koha. 2014. aastal Brasiilias toimunud MM-ile Taani ei pääsenud ning 2010. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigis toimunud turniiril oli Taani 24.

Taani näitas hiljuti head mängu UEFA Rahvuste liigas, kui A-divisjoni esimeses grupis saadi Horvaatia järel ja Prantsusmaa ees teine koht.

Viimasest kümnest koondise mängust on taanlased teeninud kuus võitu ja neli kaotust. 25. septembril võideti 2:0 Prantsusmaad.

Tuneesia on varem MM-il mänginud viiel korral, kuid kunagi pole alagrupist kaugemale jõutud. Viimasest kümnest koondise mängust on Tuneesia võitnud kuus, kaotanud kaks ja lisaks on kahel korral viiki mängitud. Viimati kaotati 1:5 Brasiiliale.

Lisaks neile kuuluvad D-gruppi veel Prantsusmaa ja Austraalia, kelle mäng jõuab ETV2 kanalil eetrisse 20.30.