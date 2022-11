TÄNA OTSE | Taani peab esimese kohtumise Tuneesia vastu

Taanlaste parim koht MM-ilt pärineb 1998. aastast, kui tuldi kaheksandaks ehk jõuti välja veerandfinaali. Viimasel MM-il, mis toimus 2018. aastal, sai Taani 11. koha. 2014. aastal Brasiilias toimunud MM-ile Taani ei pääsenud ning 2010. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigis toimunud turniiril oli Taani 24.

Taani näitas hiljuti head mängu UEFA Rahvuste liigas, kui A-divisjoni esimeses grupis saadi Horvaatia järel ja Prantsusmaa ees teine koht.

Viimasest kümnest koondise mängust on taanlased teeninud kuus võitu ja neli kaotust. 25. septembril võideti 2:0 Prantsusmaad.

Tuneesia on varem MM-il mänginud viiel korral, kuid kunagi pole alagrupist kaugemale jõutud. Viimasest kümnest koondise mängust on Tuneesia võitnud kuus, kaotanud kaks ja lisaks on kahel korral viiki mängitud. Viimati kaotati 1:5 Brasiiliale.

Lisaks neile kuuluvad D-gruppi veel Prantsusmaa ja Austraalia, kelle mäng jõuab ETV2 kanalil eetrisse 20.30.