Hannes Soomer lõpetas hooaja 13. kohaga

Pühapäevase võistlussõiduga tõmmati joon alla nii tsiklite ringrajasõidu MM-võistluste Austraalia etapile kui ka käimasolevale hooajale. Dynavolt Triumphi sõitja Hannes Soomer ületas finišijoone 15. kohaga, lõpetades klassis World SSP hooaja kokkuvõttes 13. kohal (95 punkti).

"Emotsioonid on vastandlikud," tunnistas eestlane boksi naastes. "Ühest küljest oli hea lõpuni tulla, sest olen viimasel ajal kõvasti kloppida saanud. See on olnud ränk hooaeg ja iseenesest on tore, kui uute traumadeta koju tagasi saad. Teisalt jäi aga kõrge noot tulemata, hoolimata minu ja masina kiirusest."

Hannes on sõitnud sellel hooajal kiiremini kui kunagi varem ja tsiklil on sülega potentsiaali, ent hea põhiseadistus leiti alles eelmiseks etapiks ja Austraalias ei suudetud seda uute rehvidega toimima saada. "Ratas oli märjal rajal väga kiire, aga kuival rajal ei saanud me uue rehviga testida. Tegime tänase kuiva raja jaoks ratta juures mõned olulised muutused, kuid soojendussessiooni alguses hakkas sadama ja sessiooni lõpus hakkas rada uuesti kuivama. Sõit toimus kuival rajal ja ehkki alguses suutsin enda positsiooni parandada, pidin hiljem rehvide tõttu mitmeid kohti tagasi andma."

Hästi ei läinud teises võistlussõidus ka meeskonnakaaslasel, sest Stefano Manzil tuli sarnaselt eilsega ka pühapäevane sõit kukkumise tõttu pooleli jätta. "Olen saanud sellel hooajal palju paremaks, küpsemaks ja stabiilsemaks sõitjaks, ent sõiduvahendiga seotud kasvuraskused pole lubanud saavutada selliseid tulemusi, millest me aasta alguses isekeskis unistasime. Boksinaabri insenerid on teinud rattaga palju paremat tööd, meie poolel on olnud üksjagu möödarääkimisi, mis peegeldub tulemusteski. Ma ei saa kõike ise kontrollida, minul tuleb keskenduda sõitmisele."

Triumphi jaoks on tegu debüüthooajaga ja neljas koht on nii tootjate kui ka võistkondade arvestuses väärt tulemas. "Jah, aga ratta potentsiaali arvestades sooviks enamat. Nüüd tuleb telefon välja lülitada, sinikaid ravida ja pea klaariks saada, seejärel hakkame vastuseid otsima."

Pühapäevase võistlussõidu võitis varem MM-tiitli kindlustanud Dominique Aegerter (Yamaha, 498 punkti), kellele järgnesid Federico Caricasulo (Ducati) ja Lorenzo Baldassarri (Yamaha). Hooaja kokkuvõttes tuli teiseks viimati nimetatu (388 punkti) ja pronksmedal kuulub Can Öncüle (264 punkti).