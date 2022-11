Võru Barrus pidi ka teisel katsel RTU-le alla vanduma

RTU liider Matiss Gabdulins tõi koguni 30 punkti (+24), 14 silma (+10) lisas Roberts Klavinš. Lätlaste vastuvõtt oli 65 ja rünnak 49 protsenti, blokiga teeniti 12 punkti (kuus sulustamist sai kirja Gabdulins), servil löödi kolm ässa ja tehti 12 viga, vahendab volley.ee.

Võru meeskonna rünnakuid vedas taas Matthew Slivinski, kelle arvele kogunes 19 punkti (+6), Robin Kahu panustas 12 punktiga (+4). Vastuvõtt oli Võrul 60 protsenti, rünnakuid lahendati 42-protsendiliselt, blokist saadi neli ja servilt kaks punkti (13 viga).

Liigatabelis on RTU-l nüüd koos 20 punkti ja see annab kolmanda koha. Sama palju punkte on neist koht eespool oleval Tartu Bigbankil, esimene on 26 silmaga Selver/TalTech. Võru jätkab viiendana, punkte on neil 12.