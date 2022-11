VAATA OTSE | Ameeriklased asusid Walesi vastu juhtima

USA - Wales:

Eelvaade:

Ajaloo esimesel jalgpalli MM-il kolmest mängust kaks võitnud ja kokkuvõttes koguni kolmandaks tulnud Ameerika Ühendriikide koondis osales perioodil 1990-2014 seitsmel finaalturniiril järjest, aga 2018. aasta Venemaa MM-ile ei kvalifitseerunud.

Kataris toimuvale turniirile jõuti Põhja- ja Kesk-Ameerikast siiski vaid viimase otsepiletiga - naabrid Kanada ja Mehhiko teenisid kolm punkti enam ning ka neljandaks jäänud Costa Rica sai tegelikult sama palju punkte. Ameeriklasi peetakse siiski andekaks võistkonnaks, kel kindel siht alagrupist edasi pääseda.

Septembris toimunud kahes kontrollkohtumises ei õnnestunud aga väravat lüüa: kõigepealt kaotati Jaapanile 0:2 ja seejärel tehti Saudi Araabiaga vaid 0:0 viik.

Kui USA-l on vahele jäänud üks finaalturniir, siis Walesi eelmine ja ühtlasi ainus osaluskord pärineb koguni 1958. aasta MM-finaalturniirilt Rootsis, kus jõuti veerandfinaali. Aastakümneid oma piirkonna teiste koondise varjus püsinud Wales näitas värsket tulekut 2016. aasta EM-il poolfinaali jõudmisega.

EM-finaalturniirile jõuti veel teist korda järjestki ja ka mullu jõuti alagrupist edasi. MM-finaalturniirile pääseti läbi väljalangemismängude sõela, kus suudeti saada jagu Austriast 2:1 ja Ukrainast 1:0.

Need on aga ka ainsad võidud selle aastanumbri sees. Rahvuste liigas tuli tugevatele Hollandi, Belgia ja Poola võistkondadele valdavalt alla jääda. Septembris kaotati Belgiale võõrsil 1:2 ja Poolale kodus 0:1 ning enne finaalturniiri on Wales kaotanud kolm mängu järjest.

Wales ja USA pidasid kaks aastat tagasi Swanseas ka sõpruskohtumise, kus väravaid ei löödud. Esmaspäeva õhtul pöörduvad Walesi fännide pilgud mõistagi Gareth Bale'i poole, kes viimasel ajal teeb tegusid just USA liigas. Ameeriklased loodavad paljut aga vastupidiselt Briti saartel pallivalt Christian Pulisicilt.