VAATA OTSE | Kas MM-ile naasev Holland saab Aafrika parimast tiimist jagu?

Senegal - Holland:

Eelvaade:

Kohtumise favoriit on kindlasti Holland, kes neli aastat tagasi Venemaal toimunud turniirile ei pääsenud ja tahab kindlasti nii mõndagi tõestada. Meeskond on heas hoos, sest pärast mullu suvel EM-finaalturniiri kaheksandikfinaalis Tšehhilt saadud kaotust on tunnistatud vaid võite ja viike. Enamasti võite.

Tänavu saadi Rahvuste liiga mängudes viis võitu ja vaid üks viik (kodus Poolaga 2:2). Viimatistes mängudes alistati aga Poola võõrsil 2:0 ja seejärel kolm päeva hiljem ka kodus Belgia 1:0. Louis van Gaali juhendamisel murule sammuv Holland pole kunagi MM-finaalturniiride ajaloos alagruppi pidama jäänud.

Sarnaselt Hollandile on viimastel aegadel heas hoos ka Senegal, kes küll kaotas turniiri eel vigastuse tõttu oma suurima staari Sadio Mane. Kahel viimasel Aafrika Rahvuste karikaturniiril on jõutud finaali ja mullu tuldi ka kontinendi meistriteks.

Tänavu on FIFA tabelis 18. kohta hoidev meeskond pidanud juba 16 kohtumist ja neist vaid kaks kaotanud. Septembrikuistes kontrollkohtumistes alistati aga Boliivia 2:0 ja viigistati Iraaniga 1:1.