Djokovic võitis aastalõputurniiri ja kordas Federeri rekordit

Djokovic alistas veidi üle pooleteise tunni kestnud finaalis norralase Casper Ruudi 7:5, 6:3 ja triumfeeris ATP finaalturniiril kuuendat korda. Sellega tõusis ta Federeriga ühele pulgale – mõlemal on nüüd kuus aastalõputurniiri võitu. Enne tänavust võitis Djokovic viimati finaalturniiril 2015. aastal.

"Seitse aastat on olnud pikk aeg. See, et pidin uut võitu seitse aastat ootama, teeb selle võidu veel magusamaks," rõõmustas Djokovic.

Djokovic on ATP aastalõputurniiri võitnud kolmes erinevas linnas – 2008. aastal Shanghais, aastatel 2012, 2013, 2014 ja 2015 Londonis ning nüüd Roomas. 35-aastasest Djokovicist sai ühtlasi 53 aastat peetud ATP finaalturniiri vanim võitja.

"Ma ei tea, mida tulevik toob, aga tean, et mul on endisel suur võidunälg," ütles Djokovic, kes on nüüd kolmel erineval kümnendil aastalõputurniiri võitnud. "Mind motiveerib see, kui saan meie spordialal ajalugu teha, võistelda kõige kõrgemal tasemel üle maailma, tekitada fännidele suurepäraseid emotsioone."

Djokovicile oli see karjääri 91. turniirivõit, tänavusel hooajal triumfeeris ta ka Roomas, Wimbledonis, Tel Avivis ja Astanas.

Võiduga tõusis Djokovic maailma edetabelis kaheksandalt kohalt viiendaks, Ruud kerkis koha võrra ja on nüüd taas kolmas.

Paarismängus võitsid ATP finaalturniiri ameeriklane Rajeev Ram ja britt Joe Salisbury, alistades finaalis 7:6 (4), 6:4 horvaadid Nikola Mektici ja Mate Pavici.