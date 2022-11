Ervin Kadest sai taas Soome poksikoondise peatreener

Kade rolliks on juhtida ja arendada Soomes poksitreenerite tööd ning eesmärgiks on võita Pariisi olümpial medal. Kade, kes on rahvusvahelise amatöörpoksiliidu treenerite komitee esimees, oli Soome poksikoondise peatreener ka aastatel 2005 kuni 2008.

Kui oluline on sinu jaoks see, et saad taas Soome poksikoondist juhtida ja milliste eesmärkidega sa kandideerisid?

Mõte kandideerida tuli eelmisel aastal, kui ma osalesin Eesti olümpiakomitee korraldatud spordijuhtide koolitusel ja siis tuli väike säde sisse. Soomes juhtus suvel niimoodi, et eelmise peatreeneriga lepingut ei pikendatud ja olümpiani on vähe aega.

Kuna olen siin süsteemis sees olnud nii rahvusvahelise poksiliidu kaudu kui ka profipoksi kaudu, siis minu jaoks oli see suhteliselt lihtne otsus. Näen Soome poksis väga head potentsiaali. Meil on seljataga kaks olümpiat medalitega ja ma näen, et meil on võimalik saada medal ka järgmiselt olümpialt.

Hetkel ehitan seda süsteemi ülesse ja pigem toimin treeningujuhina. Meil on väga head treenerid, kellel on endal midagi ette näidata nii sportlase kui treenerina juba. Nüüd lisaks sellele kaadrile, kes minuga koos alustas ja hiljem tulid profina Euroopa meistriks (Edis Tatli, Amin Asikainen, Robert Helenius - toim), et nemad kõik tahavad nüüd tulla üle sellesse treeningsüsteemi. Mul on hea hakata nendega koos töötama.

Sul on selline atraktiivne juhi staatus?

Just, et ma pigem annan neile võimaluse areneda treenerina, juhendan neid kui noori treenereid, sest mul endal on juba omajagu kogemust. Annan neile võimaluse tegeleda koondisega ja teha põhitööd saalis.

See pole sinu esimene kord olla Soome poksikoondise peatreener, kuid mitmeid aastaid on juba möödas. Mis on erinev, kui vaatad nii ennast kui ka Soome poksi?

2005. aastal said eesmärgid päris kiiresti täidetud, näiteks EM-i hõbe raskekaalus. Ütleksin, et Eesti peatreenerina olid tulemused Karlsonite ja Arroga isegi paremad.

Eks aastate jooksul sain kogemusi ja teadmisi juurde. Näen, et saan Soomes rohkem treenereid arendada, mitte niivõrd palju just konkreetselt poksijaid. Eesmärk on süsteem üles ehitada niimoodi, et see hakkaks tulemusi tooma.

Sa oled valinud tee, et kuidas aastaid tagasi ise heaks treeneriks saada ja nüüd kuidas tugevaid treenereid veel kõrgemale tasemel viia.

Just nii, et minu treeneri praktiline tee on läbi käidud ja sellest olen teinud omad järeldused ja resultaadid ja nüüd suundud rohkem teaduslikule tööle ja teiste treenerite juhendamisele.