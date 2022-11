Eesti plokkvibukoondis naaseb MK-etapilt kahe medaliga

Laupäeval toimus kvalifikatsioon, milles Meeri-Marita Paas sai 591 silmaga kolmanda asetuse ja Lisell Jäätma uut isiklikku tippmarki tähistava 590 punktiga neljanda asetuse. Uue isikliku rekordi lasi ka Maris Tetsmann, kes sai kvalifikatsiooni kokkuvõttes üheksanda koha. Robin Jäätma saavutas eelringides 11. koha.

Põhitabelis langes eestlastest esimesena konkurentsist Tetsman, kes pidi kaheksandikfinaalis tunnistama vastase 144:146 paremust ning lõpetas võistluse üheksandal kohal. Paas jõudis veerandfinaali, kus ta kaotas belglannale Sarah Prieelsile 147:148. Kokkuvõttes teenis Paas viienda koha.

Lisell Jäätma näitas väga stabiilset laskmist ja jõudis kullamatši. Veerandfinaalis alistas ta prantslanna Sophie Dodemont'i 149:146 ning poolfinaalis taanlanna Tanja Gellenthieni 149:148. Finaalis läks Jäätma vastamisi maailma esinumbri Ella Gibsoniga ja pidi tasavägise heitluse järel tunnistama inglanna 147:144 paremust.

"Nädalavahetus sujus väga hästi, vaikselt hakkab laskmine paremuse poole minema. Kahjuks pidin leppima teise kohaga, aga see näitab, et tuleb veel tööd teha ja see motiveerib mind rohkem pingutama," sõnas Jäätma pärast finaali.

Robin Jäätma näitas meeste võistlusel samuti väga head laskmist. Kaheksandikfinaalis oli Jäätma lisanoole abil parem India laskurist Abhishek Vermast ning seejärel sai ta veerandfinaalis 149:147 jagu ameeriklasest Braden Gellenthienist. Paraku pidi Jäätma poolfinaalis tunnistama hilisema võitja Nicolas Girardi 149:147 paremust.

Pronksimatšis oli eestlase vastaseks taanlane Mathias Fullerton. Duell lõppes viigiseisul 149:149 ning jällegi tuli lasta lisanool. Jäätma lasi lisanoole tsentrile lähemale ja võitis pronksmedali.

"Esimese etapi kohta igati korralik tulemus. Duellides midagi lihtsalt ei tulnud, kõik matšid olid rasked. Peas tiksub ikka, et iga väike viga võib su koju saata. Kokkuvõttes tulin pinge ja laskmisega väga hästi toime, olen tulemusega rahul. Kahjuks on järgmised võistlused alles jaanuaris, tuleb kuidagi kodustes tingimustes võistlusnärvi säilitada," sõnas Jäätma.