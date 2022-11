Aasta parimateks triatleetideks valiti Henry Räppo ja Kaidi Kivioja

Kaivi Kivioja pälvis tänavu esikoha Balti meistrivõistlustel, 18. koha Euroopa karikaetapil Holtenis, 24. koha maailma karika etapil Vina del Maris ning 32. koha Euroopa meistrivõistlustel. "Isegi kui endal on tunne, et hooaeg ei õnnestunud kõige paremini, on ikka hea meel tunnustuse üle," ütles Kivioja.

"Ma ei realiseerinud end ühelgi võistlusel - kas oli ebaõnne, kukkumisi, haigestumisi. Ma ei taha küll vabandusi otsida, aga tõesti imeasju juhtus. Ükski võistlus ei läinud päris nii nagu võinuks. Tunnen, et olen arenenud ja olen võimeline paremateks tulemusteks. Viimasel MK-etapil, kus ma rattagruppi vedasin, olles ühtlasi liider, mõtlesin, et ma ei ole ammu seda tunnet tundnud – see tuletas meelde, miks ma seda teen ja miks ma seda spordiala armastan."

Henry Räppo pälvis aasta parima meestriatleedi tunnustuse neljandat aastat järjest. Eestlane saavutas 13. koha Aasia karikaetapil Samarkandis, 15. koha Euroopa karikaetapil Rzeszowis, 27. koha MK-etapil Pontevedras ning 41. koha Euroopa meistrivõistlustel.

"Väga väärt tunnustus on olla Eesti parim meestriatleet," ütles Räppo. "Sportlasena lootsin hooajalt rohkem ja jääb natuke kurb maik. Aasta algas hästi, kuid pärast EM-i tekkis hingamisprobleem ja kestis kuni oktoobri lõpuni. Võib-olla selline poolik hooaeg, aga arengu mõttes oli hea."

Aasta parim triatlonitreener on Marko Albert ja edukaim noorsportlane Gregor Rasva. "Tore on seda tiitlit vastu võtta, kuigi kui sa oled sportlane, siis sa saad tunnustuse iseenda eest, kuid treenerina tunnustatakse sind hoopis siis, kui keegi teine midagi saavutab. Ma ise arvan, et mul on veel pikk teekond minna ja saavutused, mida noored korda saatsid, on küll väga toredad, aga ka neil on veel väga pikk tee minna," ütles Albert.

Uno Loobi nimelise rändkarika said tänavu 21CC triatloniklubi aktiivsed noored, aasta kohtuniku auhinna pälvis Maret Mets ning tänukingitus anti Indrek Juhansonile, kes on pühendanud aega Eesti Triatloni IT arengusse.