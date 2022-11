Naiskahevõistlejad protestisid, võitja näole oli joonistatud habe

Kuigi naised pole kahevõistluses aastakümneid professionaalsel tasemel võistelnud, siis tänaseks päevaks on distsipliin lisatud suusatamise maailmameistrivõistluste kavva ja käivitatud on ka MK-sari.

Kahevõistlus on aga ka meeste seas vähepopulaarne ala ning ROK-i teatel ripub ka selle olümpiatuleviku kohal küsimärk. Liialt vähese leviku tõttu otsustati naiste kahevõistlust olümpiakavva mitte lisada.

Hetkeseisuga on kahevõistlus ainus ala taliolümpiamängudel, kus naised kaasa teha ei saa. Beitostölenis peetud hooaja alguse võistlusel ristasid naised seepeale enne murdmaastarti protesti märgiks kepid. Moodustatud X täht viitab väljendile "no exception" ehk "ei erandile".

Lisaks kandis valitsev maailmameister ja mulluse MK-sarja üldarvestuse teine naine Gyda Westvold Hansen võistlusel näole joonistatud habet.

Gyda Westvold Hansen Autor/allikas: SCANPIX / EPA

"Me arvame, et see on absurd, et peab selline välja nägema või omama habet, et võistelda olümpiamängudel," kommenteeris hiljem ka võitjaks tulnud Westvold Hansen Norra avaõiguslikule ringhäälingule NRK. "Me loodame selles osas midagi ette võtta."

"See on oluline ala harrastatavuse seisukohalt ja selleks, et tüdrukud tahaksid selle spordialaga - mis on väga lõbus - jätkata. See on spordiala jaoks äärmiselt oluline."