Zenjov: tundsin, et ikka lööme oma värava ära

Seejuures Zenjovi tabamus sündis vaid minut pärast tema platsile vahetamist. "Tuli hästi välja. See oli teine puude. Esimese võtsin peaga, siis üks pass, tsenderdus ja kohe värav. Väga hea tunne väljakule tulla," kommenteeris ta ise ERR-ile.

Kuigi esimesel poolajal raisati võimalusi, siis pingil istunud 33-aastast Zenjovi see muretsema ei pannud. "Tundsin, et ikka lööme oma värava ära. Pressisime, surusime neid. Olime rohkem nende väljakupoolel."

Zenjov tegi Tallinna FC Flora särgis stabiilse hooaja ja tunneb, et mängimist niipea ei lõpeta. "Enne esimest Eestisse tulekut mõtlesin, et paar aastat saan hakkama. Aga need kaks aastat, mis olen siin veetnud - tunnen, et jõudu on veel palju. Miks on vaja lõpetada? Läheb hästi, veel palju aastaid on ees."