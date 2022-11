Vassiljev: ma arvan, et igati teenitud võit

"Ma arvan, et igati teenitud võit. Leedukatel oli teisel poolajal paar võimalust. Aga ma arvan, et meil oli neid võimalusi," kommenteeris kapten Konstantin Vassiljev ERR-ile. "Üritasime mängu domineerida ja kokkuvõttes lõime teenitult need kaks väravat. Võime rahul olla."

Alati pole lihtne palli väravasse saata, kuigi võimalus tekib. "Muidugi kõik ründajad, kes praegu on koondises olnud - väga vähe on mängupraktikat," tõdes Vassiljev.

"Sergei on põhimõtteliselt ainuke, kes stabiilselt Floras mängis. Tõestas seda ka mõlemas mängus. Ründajate jaoks on mängimine väga tähtis ja kui nad saavad seda järgmisel aastal stabiilselt teha, siis see probleem kukub iseenesest ära."

Vassiljevi sõnul väärib koondis lõppeva aasta eest vähemalt hinnet kolm pluss. "Peamine eesmärk - kindlustada pääs C-divisjoni. Seda me tegime, võib-olla valisime natuke pikema tee, aga seda oli meile vaja, et natuke enesekindlust saada," ütles ta.

"Kahju küll Balti karikast, aga pigem on see hea, et võime ennast süüdistada, et me ei kasutanud momente ära. Sest tegelikult mängisime hästi, vastased ei olnud meist paremad. See teeb kaotuse natuke pettumuslikumaks, aga nii lihtsalt on."