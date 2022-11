Red Bullid hõivasid Abu Dhabis esirea

Tegemist on esimese korraga, kus Verstappen ja Perez stardivad samal võistlusel korraga esireast. Senisel seitsmel Abu Dhabis peetud etapil on võitjaks tulnud alati parimalt kohalt startinud sõitja.

Red Bullidele järgnesid Ferrari piloodid Charles Leclerc (+0,268) ja Carlos Sainz (+0,418) ning kuue parema sekka mahtusid veel britid Lewis Hamilton (Mercedes; +0,684) ja George Russell (Mercedes; +0,687).

QUALIFYING CLASSIFICATION@redbullracing lock out the front row for Sunday's race #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/5HaUCeUdly