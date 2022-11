Häberli: võime olla meeskonna üle uhked

Eesti jalgpallikoondis võitis Balti turniiri kolmanda koha mängus Leedut 2:0. Väravad lõid teisel poolajal Sergei Zenjov ja Rasmus Peetson.

"Võistkond üritas sel raskel väljakul jalgpalli mängida. Nad töötasid kõvasti kuni lõpuni ja ma arvan, et väärisime võitu," ütles Häberli ERR-ile. "Üritasime taas olla agressiivsed ja vastase poolel suruda. See töötas hästi. Võime olla meeskonna üle uhked."

"Rahvusvahelisel tasemel on kõige keerulisem väravaid lüüa. Me ei saa lüüa sisse iga šanssi, aga saame šansse luua. Väljakul oli raske mängida, aga lõime kaks väravat ja olen rahul ka taga nulliga, sest see on alati raske."

Märtsis kaotas Eesti koondis Rahvuste liiga C-taseme sõelmängudes Küprosele, aga pärast seda kaotati vaid sõpruskohtumises Argentinale 0:5. Penaltiseerias saadud kaotus Lätile läheb ametlikku statistikasse kirja viigina.

"Märtsis oli raske, aga pärast seda mängisime hästi. Kaotasime vaid Messile. Võitsime viis korda ja viigistasime Lätis ja kaotasime penaltitega - pisut oli ebaõnne. Aga liigume heas rütmis, lööme väravaid ja ootan juba järgmist aastat."

Peatreeneriga nõustus ka esimese koondisevärava löönud Peetson. "Olime täna kindlasti parem meeskond. Õnneks on tulemusest näha: taga null, kaks väravat ees - oleme seda väärt," ütles ta.