NHL: Vancouver Canucks teenis teise võidu järjest

Ameeriklane Brock Boeser ja rootslane Elias Pettersson viskasid mõlemad Canucksi eest kaks väravat. Kingsi ainsa tabamuse eest hoolitses Blake Lizotte.

Canucksi jaoks on hooaeg raskelt alanud, kuna 18 kohtumisest on võidetud vaid kuus ning 15 punktiga ollakse läänekonverentsis 13. kohal. Tahapoole jäävad veel San Jose Sharks, Arizona Coyotes ja Anaheim Ducks.

Kings on omakorda läänekonverentsis 23 punktiga teisel kohal, jäädes viie punktiga maha Vegas Golden Knightsist. Lisaks Knightsile on hooaega hästi alustanud ka Dallas Stars, kes on 17 mängust võitnud kümme.

Idakonverentsi juhib 30 punktiga Boston Bruins ning New Jersey Devils on 28 punktiga teisel kohal. Bruins on võitnud 12 ja Devils 11 mängu.