Marten Liiv võidutses MK-etapil B-divisjonis

Teise koha sai jaapanlane Ryota Kojima ajaga 34,95, jäädes eestlasele alla vaid 0,02 sekundiga. Kolmandaks tuli hollandlane Joep Wennemars ajaga 35,11.

Selle võiduga teenis Liiv 28 punkti ning kahe esimese MK-etapi peale kokku on tal 38 silma. See annab 500 m distantsil üldarvestuses seitsmenda koha, kuid A-divisjoni meeste punktid pole veel lisandunud. See tähendab, et Liiv langeb pärast nende võistlemist ja punktide lisandumist MK-sarja üldtabelis tahapoole.

Päev varem toimunud 1000 m distantsil, mis on eestlasele ka põhidistantsiks, teenis Liiv A-divisjonis kolmanda koha.