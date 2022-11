U-21 jalgpallikoondis jäi napilt Läti eakaaslastele alla

Avakohtumises Leedu üle suurepärase 5:1 võidu teeninud Eesti läks ka Läti vastu jahtima maksimaalseid punkte, et karikas endale kindlustada. Tihedas lumesajus Valmieras peetud kohtumises oli mõlemal meeskonnal raskusi mängu käima saamisega ning avapoolaeg kujunes üsna võimalustevaeseks. Sellele vaatamata õnnestus võõrustajatel avapoolaja lõpus siiski pall õnnega pooleks väravasse saata. Vasakust äärest tulnud tsenderdus jõudis Lukass Vapne jalale, kelle löögi suutis Kaur Kivila küll tõrjuda, kuid pall lendas siiski õnnetult vastu Daniil Sõtšugovi ning edasi värava suunas. Sõtšugov proovis küll olukorda klaarida, kuid kohtunike hinnangul ületas pall enne väravajoone, vahendab Eesti Jalgpalli Liit.

Teisel poolajal ajas Eesti viigiväravat taga ning paaril korral jõuti sellele üsna lähedale. 63. minutil oli suurepärane võimalus viigistamiseks, kui Sõtšugovi tsenderdus leidis kaitseliini selja tagant üles Nikita Mihhailovi, kelle pealöök lendas paraku postist mööda. Normaalaja lõpu eel sai ohtlikust kohast löögile ka Kristo Hussar, ent löök lendas keskele ning lätlaste väravavaht Janis Beks suutis selle tõrjuda. Üleminutitel oli Eestil kasutada ka mõned karistuslöögid, kuid kahjuks ei suudetud neid olukordi väravaks realiseerida.

Koondise peatreener Sander Post sõnas, et vaatamata keerulisele ilmale taheti siiski enda mängule kindlaks jääda. "Ilm oli väga keeruline mõlemale, lund sadas tihedalt nii enne kui ka kohtumise ajal ja mäng oli muruväljakul. Eile oli mängueelses trennis väljak väga korralik, aga täna tuli kahjuks lumi maha. Lätlased suutsid nendes oludes ühe oma võimaluse hästi ära realiseerida. Üritasime võimalikult palju ikkagi oma mängu mängida nagu tegime seda ka Leedu vastu ja vahepeal see õnnestus ka päris hästi," lausus Post. "Ma arvan, et need kaks Balti turniiri kohtumist on näidanud, et sellel koondisel on potentsiaali ja me suudame palliga hästi mängida."

Läti hoidis seega kinni minimaalsest võidust ning koos Eestiga ollakse nüüd kolme punkti peal. Balti turniiri viimane mäng toimub pühapäeval, 20. novembril, kui Kaunases lähevad kell 15.00 vastamisi Leedu ja Läti. Eestil on vaatamata kaotusele võimalik siiski kindlustada turniirivõit, kuid see sõltub viimase mängu tulemusest.