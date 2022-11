O'Sullivan ei suutnud võita ühtegi partiid ja langes konkurentsist

O'Sullivan jäi veerandfinaalis 0:6 alla hiinlasele Ding Junhuile (WS 38.). Hiinlane läheb poolfinaalis vastamisi Tom Fordiga (WS 32.).

Briti meistrivõistlused on olnud üllatusi täis, kuna peamised tiitlipretendendid on varasemates ringides välja langenud. Maailma esikümnesse kuuluvatest mängijatest on alles jäänud vaid Mark Allen (WS 9.), kes kohtub teises poolfinaalis Jack Lisowskiga (WS 12.).

"Ding on hea mängija ja ma tahaksin näha, et ta läheks ja võidaks nüüd," ütles O'Sullivan. "Ding mängis fantastiliselt. On suurepärane näha Dingi niimoodi mängimas ja soovin, et ta mängiks nii rohkem," lisas O'Sullivan.

"Ronnie vastu on raske mängida. Ma tean, et kui ma ees olen, võib ta väga kiiresti tagasi tulla. Aga täna ei paistnud, et ta sellega hakkama saab," kommenteeris Ding.

Poolfinaalmatšid peetakse laupäeval kell 15.00 ja 21.00.