Lindpere jalgpalliliidu presidendiks kandideerimisest: ma pole kunagi seda mõtet maha salanud

Jutuajamises koos endise koondisekaaslase Rimo Hundiga tõi Lindpere välja, et omal ajal võinuks USA jalgpalli kõrgliigasse MLS-i siirduda veel kaks eestlast - Enar Jääger ja Konstantin Vassiljev. Samuti rääkis ta sellest, kuidas puutus Ameerika Ühendriikides kokku mitmete kuulsustega, nagu näiteks Snoop Dogg, Ashton Kutcher ja Mila Kunis.

Värvikaid meenutusi tuli ka Bulgaarias veedetud ajast, kus kokkupuuteid oli nii kohaliku maffia kui politseiga. Lisaks avaldas Eesti jalgpallikoondises 107 mängu pidanud Lindpere, et MLS-is pallides tunti tema vastu huvi ka Inglismaa kõrgliigast.

Küsimusele, kas Lindpere näeb end tulevikus ka mõnel kõrgemal ametikohal, nagu näiteks Eesti Jalgpalli Liidu president, vastas praegune Tallinna Kalevi spordidirektor: "Ma pole kunagi seda mõtet maha salanud. Mu fookus on hetkel üles ehitada üks Eesti klubi. Aidata kaasa ja jalule ning võtta siis järgmine samm ja siht. Ma arvan ma olen üks selline persoon, kes suudaks iga päev suhelda 5-10 erineva organisatsiooniga, viia neid tööülesannetega kurssi, viia oma nägemust ja vaadata, kus saaks juurde panna."

"Täna on Kalev minu ja Ragnari [Klavani] klubi, kus igapäevaselt töötame, aga ma pole kunagi öelnud, et tahaks aidata ainult ühte klubi. Visioon on ikkagi see, et Eesti koondis mängiks ühel päeval minu eluajal EM-il või MM-il alagrupis," lisas Lindpere.

Lisaks toob Lindpere Coolbet Eesti Youtube'i kanalil avaldatud episoodis välja ka oma karjääri suurima palgasumma ning avaldab põhjuse, miks ta tänasel päeval enam Nõmme Kalju klubiga ei suhtle.