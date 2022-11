Noormeeste U-19 koondis jäi ka teisel katsel Slovakkiale alla

Samad koondised olid esimest korda vastamisi kolmapäeval, kui Eesti pidi teise poolaja õnnetust omaväravast tunnistama külaliste 1:0 paremust. Võrreldes esimese kohtumisega, kus domineerivam pool oli Slovakkia, oli Eesti reedel kenasti mängus sees ning jõudis avapoolajal mitmel korral ohtlikult ka vastaste karistusalasse. Samas tuli ohtralt tegeleda ka vastaste rünnakute tõrjumise ja nurgalöökide kaitsmisega. Mängu avavärav sündis 25. minutil, kui eestlased kaotasid keskväljal palli, Milan Šimon Rehuš sai triblada karistusala lähistele ning tema löök lendas madalalt posti kõrvale.

Teisel poolajal kulges mäng küllaltki võrdselt ning Eesti otsis oma võimalusi väravaarve avamiseks. Paraku ei õnnestunud vastaste kaitset lahti muukida ning hoopis Slovakkia oli see, kes kohtumise lõpu eel enda eduseisu kindlustas. 89. minutil saatis Martin Mišovic terava nurga alt palli võrku ja vormistas sellega ka lõppseisu.

"Meie mängupilt ja taktikaline plaan oli sarnane, mis esimeses kohtumises. Saime katsetada mängijaid erinevatel positsioonidel ja see oli minu jaoks põhiline eesmärk," sõnas koondise peatreener Alo Bärengrub mängujärgses intervjuus Soccernet TV-le. "Väravat ja tulemust oleks kindlasti täna tahtnud, aga peame aru andma, et suurem eesmärk oli saada kaks tugevat mängu ja proovida erinevaid lähenemisi. Esimesel poolajal oli võib-olla puudu energia, mida me teisel poolajal nägime. Slovakkia näitas tempokat ja hoogsat mängu. Sellised tugevad kohtumised aitavad meid kindlasti. See laager ja need mängud läksid kindlasti asja ette, aga nagu ma ütlesin, siis puudu jäi värav ja tulemus," lausus Bärengrub.

Nii Eesti kui ka Slovakkia U-19 koondised valmistuvad järgmisel kevadel toimuvaks EM-valikturniiri eliitringiks, kuhu pääseti tänu headele esitustele septembris peetud valikmängudes.