Kuus kaugviset tabanud Kerr Kriisa püstitas NCAA-s karjääri punktirekordi

Kriisa käis hooaega kolme võiduga alustanud Arizona eest väljakul 27 minutiks ning saatis selle ajaga läbi korvirõnga kuus kaugviset seitsmest ning kõik kuus vabaviset. 24 punkti tähistavad tema uut Arizona punktirekordit, seni oli selleks aasta kolmandal päeval Washingtoni vastu visatud 21 punkti.

Lisaks jäi eestlase arvele viis resultatiivset söötu, neli lauapalli ja kaks vaheltlõiget. Henri Veesaar sai väljakule kümneks minutiks ja võttis neli lauapalli, aga punktiarvet ei avanud. Azuolas Tubelis ja Cedric Henderson viskasid mõlemad 20 punkti, Oumar Ballo toetas tiimikaaslasi 16 punkti ja 11 lauapalliga.

"Pean talle ütlema, et ta rohkem viskaks," ütles Arizona peatreener Tommy Lloyd mängujärgsel pressikonverentsil Kriisa resultatiivse päeva kohta. "Ta on nii hea mängija ja ta suudab teised mõnikord nii osavalt mängu tuua, et jätab vabadest kohtadest viskamata."

"Teadsime enne kohtumist, et nad mängivad kaitses maa-ala," rääkis Kriisa. "Minu viskevalikud on seinast seina, mõni mäng viskan peale kaks korda ja teine kord kaheks. Üritan leida head tasakaalu, see ei ole mu meeskonnakaaslaste jaoks üllatuseks, kui võtan rohkem viskeid."