Wimbledon muutis ajaloolist riietumisreeglit

Aina rohkem naismängijaid nõudis, et seda reeglit muudetaks neile sobivamaks, kuna valgete pükste kandmine menstruatsiooni ajal pole kõige mõistlikum.

Wimbledon muutis seda reeglit ning alates järgmisest aastast võivad naised ja tüdrukud suure slämmi turniiril kanda tumedaid aluspükse, kui need ei ole pikemad kui nende seelik.

Pärast seda, kui mängijad väljendasid oma muret, peeti arutelusid WTA, rõivatootjate ja meditsiinimeeskondadega.

Endine olümpiavõitja Monica Puig on varasemalt rääkinud, et valge kandmisega kaasnes "vaimne stress". 2016. aastal olümpiavõitjaks tulnud Puig ütles ka seda, et ta palvetas, et meistrivõistlused ei langeks kokku tema menstruatsioonitsükliga.

Briti tennisist Heather Watson oli üks esimesi, kes rääkis menstruatsiooni mõjust tulemuslikkusele. Tema sõnul arutati selle üle sageli eraviisiliselt.

"See on midagi, millest mängijad Wimbledonis räägivad," ütles Watson juunis BBC-le. "Ma arvan, et inimesed räägivad sellest palju, võib-olla mitte meediale, aga omavahel kindlasti."

All England Clubi tegevdirektor Sally Bolton ütles: "Oleme pühendunud mängijate toetamisele ja nende tagasiside kuulamisele, kuidas nad saaksid parimal viisil võistelda. Loodame, et see reeglite kohandamine aitab mängijatel keskenduda puhtalt oma sooritusele, leevendades potentsiaalset ärevuse allikat."