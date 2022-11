Marie Kaldvee EM-i eel: oleme stabiilselt iga turniiriga paremaks saanud

Marie Kaldveel tuleb treeninguid ühtlaselt jaotada segapaari ja naiskonna vahel. Hooaja alguses on ta püüdnud rohkem tähelepanu pöörata naiskonnale, sest reedel algavad Rootsis Euroopa meistrivõistlused, kus Eesti naiskond võistleb B-divisjonis.

"Tase on meil hea, oleme stabiilselt iga turniiriga paremaks saanud, seega ilmselgelt, viimane etapp võitsime Tallinnas, loodame sama teha ka järgmine nädal, aga eks aeg näitab. Vastaste taset me liiga palju ei tea, sest etapid, kus me osalesime, osalesid tavaliselt ainult A-divisjoni tiimid, seega Euroopa top 10, seega väga head ülevaadet meil Euroopa B-tasemest hetkel ei ole, aga eeldame, et kui me suudame A-taseme tiime võita, siis B-tase võiks meile ikkagi olla võidetav," ütles naiskonna kapten Marie Kaldvee.

Segapaariga on Kaldvee ja tema paariline Harri Lill hooaja alguses aga muljetavaldavaid tulemusi saavutanud nii MK-etappidelt kui uuelt suure slämmi turniirilt ja tõusnud maailma reitingus neljandaks.

"Eks on olnud tõesti hea hooaja algus ja tänu sellele, et MK-etappidel on olnud tugevad poodiumikohad, et tänu sellele me ka nii kõrgel oleme, aga ma arvan, et eelkõige oleme rõõmuga mänginud ja võib-olla mitte üle pingutanud ja nautinud nii treeninguid kui võistlusi," kommenteeris Harri Lill.

Suure slämmi turniirid toimuvad Kanadas, sinna kutsutakse kokku maailma parimad, kuhu hulka mahuvad tänu kõrgele reitingule nüüd ka Kaldvee ja Lill. Konkurents on seal ühtlaselt tihe ja kõrge.

"Suurtel slämmidel on väga tore mängida, sest seal on väga palju mängijaid, kellele me oleme aastaid kaasa elanud, ka varasematelt olümpiatelt - 2014. aasta olümpia meister Jennifer Jones näiteks mängib seal, Rachel Homan on mitu korda käinud olümpial. Kui sa näed neid suuri nimesid seal, neid inimesi päriselt mängimas enda vastu, sa isegi suudad neid võita, see ilmselgelt annab motivatsiooni juurde, et me oleme õigel teel ja võib-olla suudame kunagi seda sama teha, mida nemad on teinud," lisas Kaldvee.

Veebruaris toimuvatel Eesti meistrivõistlustel saab selgeks, kas just Kaldvee ja Lill esindavad Eestit ka aprillis A-divisjoni MM-il Lõuna-Koreas olümpia kurlinguhallis, sest Eesti on sinna koha kindlustanud. Lill tunneb, et nad on heas vormis.

"Mulle endale teeb heameelt see, et me oleme suutnud treeningute kvaliteeti tõsta, eks iga hooaeg on küsimus, et kuidas olla MM-iks parimas vormis, aga mul on tunne, et me oleme leidnud täna selle võtme, mida teha paremini, et mängida paremini ja muidugi see, kui esimesel suure slämmi turniiril saime 3. koha, siis see näitab, et midagi oleme õigesti teinud," sõnas Lill.