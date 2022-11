Batuudihüpete MM-i debüüt tõi Kaasikule 41. koha

Sofias toimuvatel maailmameistrivõistlustel selgitatakse parimad neljal trampoliinvõimlemise distsipliinil - batuudihüpped (TRA), sünkroonbatuudihüpped (SYN), topelt-trampetihüpped (DMT) ning akrorada (TUM). Eesti osaleb täiskasvanute batuudihüpete MM-il esmakordselt. Võistluse jooksul sooritavad batuudihüppajad kaks katset, millest arvesse läheb parima punktiarvestusega tulemus.

Kaasik jäi võistlusega rahule, eriti esimese katsega, mis jäigi Kaasiku lõpptulemuseks. "Poole aastaga on edasiminek olnud suur. MM-i teises katses läksin veelgi raskemat seeriat tegema, millega tahtsin rohkem punkte saada. Täna see veidi ebaõnnestus, kuid jäin rahule, et tegin teise katse lõpuni välja. Elementide sooritus on läinud vahepeal paremaks ning samuti suudan võistluskatse ajal nüüd elada hetkes, mitte minevikus ega tulevikus, mis on väga oluline," kommenteeris Kaasik. Kaasiku plaanid järgmiseks hooajaks on seotud võistlusseeriate lihvimisega, kus on plaanis tõsta katsete raskust, harjutada puhtust ja enesekindlust.

Krete treeneriks on tema ema Katrin Kaasik, kes juhendas Kretet ka Sofias. "MM-il võistlemine oli hoopis teistsugune kogemus kui on olnud varasemad võistlused. Tegelikult saab siit palju õpetlikku kaasa võtta. Tore oli näha, kui palju Krete on edasi arenenud. Kindlasti sai Krete ka kindlust juurde, et oleme õigel teel," ütles Kaasik.

Batuudihüpete kvalifikatsiooni võitis Hiina esindaja Yicheng Hu (56.600), teiseks jäi jaapanlane Hikaru Mori (56.290) ning kolmandaks Yunzhu Cao (Hiina, 56.280). MM jätkub poolfinaalide ja laupäeval finaalidega. Lisaks MM-i medalitele võitlevad 300 sportlast 38 riigist ka Pariisi olümpiakohtade eest. Sofia MM on esimene Pariisi OM-i kvalifikatsioonivõistlus, kus batuudihüpetes jagatakse kuni kaheksa OM kohta nii meeste kui ka naiste kategooriates.