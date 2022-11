Lahkuv Craig Breen: M-Spordis on tõeline peretunne

Ka aastatel 2019-2021 Hyundais sõitnud Breen asus tänavuse hooaja eel M-Spordis täiskohaga sõitjaks ja sõlmis kahe aasta pikkuse lepingu, mille teine pool aga täitmisele ei lähe.

Ta jõudis tänavu kahel korral pjedestaalile, olles Sardiinias teine ja Monte Carlos kolmas. Sarja kokkuvõttes tuli 84 punktiga seitsmes koht.

"Tahan edastada suured tänusoovid kogu M-Spordile kõige eest, mida nad on sel hooajal minu heaks teinud," lausus Breen tiimi pressiteate vahendusel. "See on olnud tähtis hooaeg, sest oli minu esimene täishooaeg ja selle läbimine Pumas oli fantastiline tunne."

"Sellel ühisel, kuigi lõbusal teekonnal oli mitmeid rõõmsaid hetki ja naeru. M-Spordis on tõeline peretunne ja kurb on see seljataha jätta. Olla osa sellest oli minu jaoks suurepärane kogemus, aga lõpuks on aeg edasi liikuda."

"Ootan huviga tulevikku ja jätkan koos Jamesiga [kaardilugeja James Fulton]," jätkas iirlane. "Soovin võistkonnale järgmiseks hooajaks kõike paremat."

Tõenäoliselt on Breen liitumas Hyundai võistkonnaga, kus võtab koha sisse Thierry Neuville'i, Esapekka Lappi ja Dani Sordo kõrval. Lõuna-Korea autotootja tiimi vastavat teadet on oodata lähipäevil.