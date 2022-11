Mulluse maailmameistri alistanud Taani võitis EM-il vahegrupi

Kogu kohtumine kulges tasavägiselt, aga teisel poolajal õnnestus mullusel MM-pronksil Taanil saavutada 24:24 viigiseisult edu 27:24 ja seejärel ka 29:25. Paaril korral vähendasid norralannad vahe ühele tabamusele, aga viigini ei jõutud.

See tähendas, et Taani võitis kaheksa punktiga vahegrupi ja väldib poolfinaalis olümpiavõitja Prantsusmaad. Norralannad said samuti kaheksa punktiga teise koha ja kolmandaks tuli kuue punktiga Rootsi, kes jätkab mängimist viiendale kohale.

Teises vahegrupis oli Prantsusmaa viimases voorus üle medalilootused juba minetanud Hispaanist 36:23 ja võitis grupi täiseduga. Teiseks tuli kuue punktiga Sloveenia ja Põhja-Makedoonia kõrval turniiri võõrustav Montenegro, kes viimases voorus sai lubada luksust kaotada Hollandile 25:42.

Reedel kohtuvad poolfinaalides Taani - Montenegro ja Norra - Prantsusmaa. Holland mängib Rootsiga viienda koha peale.