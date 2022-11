Toobal raskest EM-alagrupist: mäng Belgiaga võib olla otsustav

Eesti meeskond loositi A-alagruppi Itaalia, Šveitsi, Serbia, Saksamaa ja Belgiaga. Gruppi võõrustav Itaalia on valitsevaks maailmameistriks, nii Saksamaa, Serbia kui Belgia on viimastel aastatel EM-il pääsenud poolfinaali. "Midagi pole teha, loos on loos ja tuleb mängida nende vastastega, kes meile loositi," rääkis Vikerraadiole endine koondislane ja nüüd võrkpalliliidu spordidirektorina tegutsev Kert Toobal.

"Edetabeli järgi oleme kõige kehvemad. Šveits peaks meile olema jõukohane vastane ja Belgiaga oleme viimasel ajal päris korrektselt mänginud. See võib olla üks vastane, keda võime heal päeval võita. Itaalia oma esimese edetabelikohaga näitab kindlasti, kus see teravam tipp on ja Serbia on teada-tuntud kõva võrkpallimaa olnud, samamoodi Saksamaa. Nende vastu on raske," analüüsis Toobal.

Eesti on viimase pooleteise aasta jooksul Belgiaga mänginud juba seitse korda, viis mängu on lõppenud Eesti ja kaks belglaste võiduga. "Belgial on ka teatav põlvkonnavahetus toimunud, see aasta oli neil nö vaheaasta, kus võeti rahulikumalt, osad mehed ei tulnud koondisesse," selgitas Toobal. "Seal on kõva käega itaallane [Emanuele Zanini] peatreeneriks, kes võib-olla vanematele mängumeestele pigem enam ei sobi. Küsimus on, kas nad tulevad uuel aastal koondisesse, suure tõenäosusega EM-iks vast ikka tulevad. Kui Belgial on kõik mehed kohal, on nad alati tugevad, aga ajalugu on näidanud, et oleme suutnud nendega mängida. See mäng võib olla Itaalias otsustav."

Järgmisel aastal Saku Suurhallis EM-finaalturniiri D-alagruppi võõrustav Eesti naiskond valis endale vastaseks Soome ning lisaks loositi Holland, Prantsusmaa, Slovakkia ja Hispaania. Hollandi näol on tegemist nelja aasta taguse MM-i ning mulluse EM-i poolfinalistiga.

"Soome valimine Eesti poolt oli oluline ja kasulik, sest Soomest tuleb kindlasti väga palju inimesi siia, saalis saab paljudel mängudel olema äge feeling," arvas Toobal. "Päris palju on tugevusastmelt ühte masti võistkondi, võib tulla väga kirju turniir. Holland eristub teistest, mõnes mõttes ka Prantsusmaa, aga ülejäänud on sellised, kus võib üllatusi juhtuda ja loodan, et need üllatused on meie jaoks positiivsed."