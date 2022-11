Eesti võrkpallikoondis loositi EM-il alagruppi maailmameistritega

Itaalias Napolis loositi kolmapäeva õhtul 2023. aasta võrkpalli meeste ja naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiride alagruppide koosseisud. Vastased said teada nii Eesti mees- kui naiskond.

Mõlemal EM-finaalturniiril osaleb 24 võistkonda, kes on jagatud nelja kuueliikmelisse alagruppi. Naiste turniiri üks korraldajatest on Eesti, lisaks on võõrustajateks Itaalia, Saksamaa ja Belgia. Meeste finaalturniir toimub Itaalias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ja Iisraelis.

Eesti meeskond loositi A-alagruppi Itaalia, Šveitsi, Serbia, Saksamaa ja Belgiaga. Sealjuures on Itaalia valitsev maailmameister, Serbia tuli kolm aastat tagasi Euroopa meistriks ning mängis aasta varem MM-poolfinaalis, Saksamaa jõudis viis aastat tagasi EM-finaali ja ka Belgia pääses 2017. aastal EM-il nelja parema sekka. Eesti mängib oma alagrupimängud Itaalias.

B-gruppi loositi Bulgaaria, Soome, Sloveenia, Ukraina, Horvaatia ja Hispaania, C-gruppi Põhja-Makedoonia, Montenegro, Poola, Holland, Tšehhi ja Taani ning D-gruppi Iisrael, Rumeenia, Prantsusmaa, Türgi, Portugal ja Kreeka.

Eesti naiskond valis endale vastaseks Soome ning lisaks loositi Holland, Prantsusmaa, Slovakkia ja Hispaania. Hollandi näol on tegemist nelja aasta taguse MM-i ning mulluse EM-i poolfinalistiga.

A-grupis mängivad Belgia, Sloveenia, Serbia, Poola, Ukraina ja Ungari, B-alagrupis Itaalia, Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia, Bosnia ja Šveits ning C-grupis Saksamaa, Aserbaidžaan, Türgi, Tšehhi, Rootsi ja Kreeka.

Eestis toimuva alagrupi mängud mängitakse Tallinnas Saku Suurhallis järgmisel aastal 16. kuni 23. augustini. 1/8-finaalid ja 1/4-finaalid mängitakse Belgias ja Itaalias, poolfinaalid ja medalimängud Belgias. Meeste EM-finaalturniir mängitakse 28. augustist kuni 16. septembrini 2023.