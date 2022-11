Nuudi kaotas 14-aastasele tulevikutähele, keda juhendab Hingise ema

14-aastane Stusek realiseeris Nuudi vastu seitsmest murdepallist kuus, kolm ässa löönud Nuudi kasutas viiest murdevõimalusest ära kaks. Eestlanna esimese servi õnnestumise protsent oli 55, sakslannal 70.

Stusek tegi oma debüüdi ITF-i karussellis kuu aega tagasi, kui pääses Hamburgis toimunud 60 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiril kohe põhitabelisse. Lühikese profikarjääri jooksul on 14-aastane neiu võitnud seitse ja kaotanud ühe mängu.

Badenis sündinud Stusek treenib nüüd Šveitsis, kus tema juhendajaks on Martina Hingise ema Melanie Molitor. "Martina käib tihti mu treeninguid vaatamas. See on suurepärane," rääkis Saksamaa tulevikutäht eelmisel kuul.