Käsipalli meistrivõistlustel alustatakse teise ringiga

Sel nädalal jooksevad platsile kõik võistkonnad, kui Mesikäpa hallis kohtuvad Põlva Serviti - SK Tapa/N.R Energy, Viljandi spordikeskuses Viljandi HC - Mistra ja Kalevi spordihallis HC Tallinn - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper.

Kui Põlva Serviti võitis esimeses ringis oma mängud keskmiselt kümne väravaga, siis nendele järgnevate Mistra, Tapa ja Viljandi omavahelised matšid otsustati ühe-kahe punktilise vahega.

Viljandi ja Mistra pikk mängude seeria jätkub

Viljandi HC ja Mistra on sel hooajal kohtunud juba lisaks meistriliiga esimese vooru mängule ka karikavõistluste veerandfinaalis. Kui meistriliiga avamängus jäid lõuna-eestlased ühe väravaga vastastele alla, siis karikavõistlustel suudeti harjumaalased kahe matši kokkuvõttes nelja punktiga alistada. Arvestades veel, et samad tiimid kuuluvad ka Balti liigas ühte alagruppi, siis minnakse hooaja esimeses pooles omavahel vastamisi lausa viiel korral.

"Ega siin ühe võistkonnaga nii lühikese aja jooksu mitmeid kordi kohtudes suuri muudatusi ei tee ja uusi asju ei kinnista. Me oleme eelmistes mängudes Mistraga olnud mingitel perioodidel hädas realiseerimisega ning peame seda suutma parandada. Kui platsil korduvalt samad näod vastu tulevad, siis hakkavad pigem lugema pisiasjad. Proovime algusest peale end paremini häälestada ja mänguks korralikult valmis olla," analüüsis Viljandi HC peatreener Marko Koks.

Kaks sel hooajal noortele keskendunud tiimi ristavad pealinnas piigid

HC Tallinn ja Kehra/Horizon Pulp&Paper on mõlemad sel hooajal mängimas väga noorte koosseisudega, kus põhieesmärk on pandud tulevikumeestele. Esimeses omavahelises kohtumises jäid Kehras peale võõrustajad 33:28. Äsja lõppenud karikavõistluste veerandfinaalides pidid kehrakad tunnistama SK Tapa paremust ja HC Tallinn vandus alla esiliigas pallivale Põlva/Arcwoodile.

"Kokkuvõttes võib karikavõistlustele väga positiivse pilguga tagasi vaadata. Võib öelda, et see oli sel hooajal esimest korda, kus mängisime terve kohtumise vältel päris käsipalli. Eks võistkonnad olid võrdsed, keegi peab võitma ja keegi pidi paraku kaotama. Meil olid kõik võimalused olemas, kuid kahjuks läks seekord nii," alustas HC Kehra peatreener Janar Mägi tagasivaatega võõrsil visatud väravate reegliga kaotatud veerandfinaalile.

"Kolmapäevasele kohtumisele läheme kindlasti võidumõtetega. Eks mõlemal pool on platsil noored võistkonnad ning ebastabiilseid hetki võib sisse tulla, mis muidugi teeb tulemuse ennustamise raskeks."

SK Tapa läheb valitsevale meistrile lahingut andma

Põlva Serviti hooaja algus on olnud tõeliselt muljetavaldav, kui üheski mängus veel vastastele punkte ei ole loovutatud. Kindlalt on tammutud nii karikavõistlustel, meistriliigas, Balti liigas kui ka eurosarjas. Ehk nende põnevaim matš oli just viimati mainitud turniiril, kus kodus Viljandi HC vaid ühe väravaga alistati.

SK Tapa/N.R Energy tuleb kohtumisele positiivsete emotsioonidega, kui eelmisel nädala pääseti karikavõistluste finaalturniirile ning nädalavahetusel võeti ka ilus võit Balti liigas Läti klubi üle. Kindlasti loodetakse selle laine peal ka parandada meistriliiga esimese vooru tulemust, kus Servitile jäädi 22:32 alla.

"Balti liiga mäng näitas, et liigume õiges suunas. Näitasime ühte oma selle hooaja parimat esitust. Eriti just mänguskeemi mõttes, keegi ei vajunud ansamblist välja ning olime nii-öelda "ühtse taktikepi" all. Kahjuks kolmapäevase kohtumise eel on meie väravavaht Mikola Naum endale pisut viga teinud ning tema puudumine oleks meile suur kaotus. Eks me teame, et Serviti on sel hooajal paremini komplekteeritud ning ka nende treenituse tase on kõvem, kuid proovime neile siiski võimalikult palju peavalu valmistada," lõpetas SK Tapa juhendaja Elmu Koppelmann.

Meistriliiga tabeliseis:

1. Põlva Serviti (5-0-0) – 10 punkti

2. Mistra (4-0-1) – 8 p

3. SK Tapa/N.R. Energy (3-0-2) – 6 p

4. Viljandi HC (2-0-3) – 4 p

5. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (1-0-4) – 2 p

6. HC Tallinn (0-0-5) – 0 p

Meistriliiga teise ringi esimene voor:

16.11. 19.00 Viljandi HC – Mistra (Viljandi spordikeskus)

16.11. 19.00 HC Tallinn - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Kalevi spordihall)

16.11. 19.00 Põlva Serviti - SK Tapa/N.R. Energy (Mesikäpa hall)