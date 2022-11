2026. aasta kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused toimuvad Birminghamis

2026. aasta Euroopa meistrivõistlused toimuvad hiljuti renoveeritud Alexander staadionil, kus sel suvel toimusid ka Briti Rahvaste Ühenduse mängude kergejõustikuprogramm. See on esimene kord, kui Euroopa meistrivõistlused toimuvad Suurbritannias, kuigi varem on seal korraldatud nii Euroopa kui ka maailma sisemeistrivõistlusi, vahendab ekjl.ee.

"Briti publikul on suur huvi maailmaklassi kergejõustiku vastu ning nende publik on väga teadlik, kirglik ja entusiastlik. Me nägime seda kõike hiljuti Rahvaste Ühenduse mängudel, kui kogu staadion oli väljamüüdud isegi hommikuste programmide ajal. Oleme kindlad, et Euroopa parimad kergejõustiklased saavad võistelda iga päev täismaja ees ning ka suure telepubliku ees mitte ainult Suurbritannias vaid ka ülemaailmselt. Me poleks osanud soovida paremat võõrustajalinna ja toimumispaika oma võistluseks," lausus Euroopa Kergejõustikuliidu president Dobromir Karamarinov.

Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa on kõige edukam rahvus Euroopa meistrivõistluste ajaloos 124 kuldmedaliga.

Ühtlasi kinnitati nõukogu kohtumisel ka U-20 Euroopa meistrivõistluste korraldajad aastateks 2023 ja 2025. 2023. aasta EM toimub Jeruusalemmas (Iisrael) ja 2025. aasta EM-i korraldusõigus anti Tamperele (Soome).