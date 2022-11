Naiste jalgpallikoondis lõpetas aasta võiduga Montenegro üle

Mängu avapoolaeg kujunes väga tasavägiseks ning seda ilmestas ka 1:1 viigiseis. Mängu asusid võõrustajad juhtima 9. mänguminutil, kui keskkaitsja pika palli järel pääses Eesti puuriluku Karina Korgiga silmitsi Medina Dešic, kes ei jätnud võimalust kasutamata ning toimetas palli oskuslikult võrku.

Eesti väravavõrk sahises ka 15. mänguminutil, kui Jelena Vujadinovic saatis tsenderdusest kasti jõudnud palli esimese puutega väravasse, ent suluseisu tõttu värav ei lugenud. Sama minuti sees avasid ka eestlannad oma väravatearve, kui esmalt suutsid Montenegro kaitsjad küll Vlada Kubassova löögi blokeerida, ent teisel pallil oli esimesena jaol Kristina Bannikova, kes lahendas kindlalt.

Teine poolaeg oli sarnaselt esimesega äärmiselt tasavägine, kuid eestlannad võtsid siiski oma. Juhtväravani jõuti 70. mänguminutil, kui Bannikova karistuslöök jõudis Montenegro kaitsja pea kaudu võrku. Kaotusseisu jäämise järel lisasid võõrustajad hoogu juurde, ent Eesti tegutses kaitses kindlalt ning koondiseaasta lõpetati 2:1 võiduga.

Esmaspäevases kohtumises tegi naiste koondise eest debüüdi 18-aastane Katrin Kirpu, kel avanes kiirelt ka suurepärane võimalus värav lüüa, ent paraku lendas pall üle raamide.

Naiste koondise peatreeneri Sirje Roopsi sõnul oli naiskond täna paremini valmis võitluslikuks vastasseisuks. "Võit oli väga magus. Olime täna paremini häälestatud, mida oli ilmselt ka mängupildis näha. Kui esimene kohtumine Montenegroga läks rohkem kohanemisele, siis täna suutsime vead parandada," rääkis Roops. "Aastat võib kokkuvõttes nimetada edukaks. Meil Nastjaga on hea meel, et suutsime üheskoos naiskonnaga teha hooajalõpu meeldejäävaks. Arvan, et see aasta on millegi suurema algus," lisas Roops.

Jalgpallihooajale tõmmatakse ametlikult joon alla 20. novembril, mil Estonia kontserdisaalis toimub pidulik Jalgpalligala.