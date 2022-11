Kivioja teenis MK-etapil Tšiilis enesekindlust, Räppo lõpetas hooaja

Sprindidistantsil peetud võistlusel ujus Kivioja 750 meetrit ajaga 10.41, sõitis 20 kilomeetrit rattaga ajaga 28.43 ning jooksis viis kilomeetrit ajaga 18.14. Koguaeg 58.42 andis Eesti parimale naistriatleedile 24. koha. Võistluse võitis prantslanna Sandra Dodet ajaga 57.13, edestades ameeriklast Gina Serenot kahe ja Colombia triatleeti Maria Carolina Velasquez Sotot üheksa sekundiga.

"Mu ujumine läks hästi, kaotus esimestele oli väiksem kui tavaliselt," analüüsis Kivioja võistlust. "Ratta peal tundsin ennast väga hästi ja jõudsin jälitajate gruppi juba esimese ringi keskel ning esimesse gruppi teise ringi ajal. Hea tunne oli olla võistluses täiesti sees ja gruppi vedades ka võistlust juhtida – ma pole seda tunnet ammu tundnud. Natukene ebaõnnestunud teine vahetusala pani mind jooksu alguses kohe esimesi taga ajama ja ilmselt alustasin seetõttu liiga kiiresti. Mu jooksujalad ei olnud sel päeval lihtsalt piisavalt head. Kindlasti on mul sellest võistlusest palju positiivset kaasa võtta – sain tagasi enesekindluse ja teadmise, et kui kõik kolm ala tulevad mu võimetele vastavalt välja, suudan teha tulemust, millega saab rahul olla."

Kivioja hooaeg pole aga veel lõppenud ning teda näeb veel startimas 2. detsembril Daytonas.

Räppo ujus 750 meetrit ajaga 9.27, sõitis 20 kilomeetrit rattaga ajaga 26.09 ja jooksis viis kilomeetrit ajaga 16.13. Koguaeg 52.42 andis Eesti parimale meestriatleedile 31. koha. Võistluse võitis hispaanlane David Castro Fajardo ajaga 50.52. Kodupubliku rõõmuks teise koha saanud Diego Moya kaotas talle kolme ning Jawad Abdelmoula nelja sekundiga.

"Ujumise start ebaõnnestus – jäin koheselt karpi ning kuni esimese poini ei saanud ujuda ilma, et keegi vee alla vajutaks või lööke jagaks," sõnas Räppo võistluse järel. "Arvan, et olin poi juures üks viimaseid. Pärast seda hakkasin tõusma, kuid see ei olnud piisav, et esimesse gruppi jõuda, seega jäingi teise suuremasse gruppi. Rattas oli väga hea tunne ehk olin kogu aeg pundi ees ja üritasin vahet esimestega vähendada, kuid kahjuks suur osa konkurentidest ei olnud sellest huvitatud ja vahe siiski suurenes. Jooksus oli tunne pigem hea, kuid vajalikul hetkel ei läinud grupiga kaasa, et esimese 25 hulka joosta. Hooaeg on küll lõppenud, aga võistlustahe ja soov ennast tõestada on suur. Viimased kuud ei olnud kerged: olin mitu korda haige ja treeningutel oli teadmata põhjustel pidevalt halb enesetunne. Loodetavasti paarinädalane puhkus teeb head ja saan uue hooaja ettevalmistust alustada probleemidevabalt."