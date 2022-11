OTSEBLOGI | Soome juhib esimese veerandaja järel viie punktiga Eesti ees

Eesti koondis paikneb 2023. aasta MM-valiksarjas J-alagrupis kuuendal ehk viimasel kohal. Üheksast mängust on saadud kaks võitu ja seitse kaotust ning kogutud on 11 punkti. Soome paikneb tabelis 16 punktiga teisel kohal. Gruppi juhib Saksamaa, kellel on kirjas 17 punkti.

Kolm päeva tagasi jäi Eesti koondis Saku Suurhallis toimunud valikmängus 82:87 alla Rootsile.

Soomega mängiti viimati 28. augustil ning siis kaotati 68:76. Selles mängus tegi kaasa ka soomlaste liider Lauri Markkanen, kes seekord platsile ei jookse.

Eesti meeste korvpallikoondise koosseis mänguks Soomega:

Kristian Kullamäe

Märt Rosenthal

Kasper Suurorg

Joonas Riismaa

Mikk Jurkatamm

Robert Valge

Hugo Toom

Artur Konontšuk

Kregor Hermet

Siim-Sander Vene

Mihkel Kirves

Matthias Tass

Peatreener: Jukka Toijala

Abitreener: Heiko Rannula

Abitreener Indrek Reinbok