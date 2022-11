Kokku kuivanud Eesti naiste saalihokiliiga liitus lätlastega

15 aastat küpsenud plaan sai teoks tänavu ja Eesti naiste klubid hakkasid mängima Lätiga ühises liigas. Põhjus selleks on aga enam kui proosaline - kõrgliigas mängimisest olid tänavu huvitatud ainult kaks klubi: Sparta ja Eesti Maaülikool.

"Ainuke lahendus, mis meil oli - Sparta naiskond ja meie mängime kahekesti terve liiga," lausus EMÜ mängija ja treener Kati Kolsar ERR-ile. "See ei ole kõige parem, sest mängijad tunnevad üksteist, teame mis teeme ja see ei arenda mitte kuidagi. Nii et kui pakuti välja, et teeme ühisliiga Lätiga, siis meie jaoks oli see kindlasti väga positiivne lahendus."

On aastaid, kus naiste liigas on ikka neli-viis naiskonda kokku saadud - kuidas siis seekord naisi nii väheks on jäänud? "Kui mina alustasin, oli tegelikult isegi üheksa... Ma jään ausalt öeldes vastuse võlgu, et mille taha jääb, sest amatöörtasemel on saalihoki tegelikult suhteliselt populaarne," ütles Sparta mängija Kädi Keinast. "Leidub ikkagi suhteliselt palju erinevaid rahvusliigasid, mida koos mängitakse, firmaspordis mängitakse saalihokit, aga see tasemevahe on hästi üüratu praegu."

Läti liigas mängimine tähendab tihedat graafikut. Muidugi tuleb sõita ka Läti vahet ning kuigi toetajad panevad õla alla, nõuab see väljaminekut ka mängijailt. Mängud on peaaegu igal nädalavahetusel ja mängida tuleb mõlemal päeval.

"Aga samas see on päris hea väljakutse eriti just koondisekandidaatidele, kuna veebruari algul lähevad koondisekandidaadid Itaaliasse ja seal on ka mitu mängu järjest väga tavaline," lausus Kolsar. "See on selle jaoks hea soojendus."

Just koondise tasemele mõeldes Läti liigasse mindigi, et vajalikku mängupraktikat saada. Ja Läti liigas hinnaalandust ei tehta, mõlemad klubid kiidavad sealset taset.

"Mängud on tunduvalt jõulisemad, tunduvalt kiiremad," kirjeldas Keinast. "Lätis ei anta sulle aega vaadata palliga ringi ja otsida kaaslasi väljakul, kõik otsused tuleb palju kiiremini ära teha. Aga õnneks võib öelda, et oleme mänginud pigem tabeli kõrgema poole vastastega ehk meie eesmärk on kindlasti Final Fouri jõuda, mis on veebruari keskpaigas. Selleks ei ole veel lootused kustunud."

Praegu on Sparta ja Maaülikool ühisliigas tabeli keskmike seas.