Eesti parim sulgpallur Kristin Kuuba usub, et kõrge koha taga on stabiilsus

Kristin Kuuba, kes augustis tõusis maailma edetabelis eestlannade kõigi aegade parimale ehk 42. kohale ning oktoobris paariks nädalaks ka 39. positsioonile, usub, et ennekõike on kõrge koha taga stabiilsus. Ennast tunneb ta kindlalt ka top 20 mängijatega vastamisi minnes.

"Suvel, et ma võitsin maailma 12. reketit, see on kõige kõrgemal olev mängija, keda ma olen siiani võitnud ja see mängupilt üldine oli selline vähe lihtsaid eksimusi ja ma suutsin kõrges tempos mängida kogu selle mängu jooksul. See näitab, et olen võimeline ka top 20 mängijatega mängima ja neid võitma," ütles Kristin Kuuba.

"See tase on kindlasti ühtlane ja läheb järjest ühtlasemaks, mängijaid on palju ja erineva stiiliga. Üllatusi kindlasti sünnib, kui võrrelda tennisega, siis kindlasti vähem ma ütleksin," lisas Kuuba.

Lähiaja eesmärk on tõusta edetabelis veelgi kõrgemale. "Nüüd on nii, et suurturniiridel, mida on aasta jooksul neli, viis, kuus tükki, on nii, et kvalifikatsiooni enam ei ole ehk maailma 32 paremat pääsevad peale. Kui ma olen seal 39 või sellisel piirimail, et see on täpselt selline, kas pääsen peale või mitte. Kindlasti on see väga tähtis, et ma oleksin natukenegi eespool, juba sellepärast, et igal turniiril kindlasti peal olla," sõnas Kuuba.

Sel aastal jõudis Kuuba Euroopa meistrivõistlustel kaheksandikfinaali, augustis Tokyos toimunud MM-il pidi ta vastase paremust tunnistama paraku juba avaringis. Sulgpallis kestab hooaeg sisuliselt 12 kuud ning ka sel aastal on ees ootamas veel mitu võistlust. Olümpiapunktide kogumine algab tuleval kevadel.

"Mõned liigamängud on enne aasta lõppu, rahvusvahelistest turniiridest on Walesis üks maailmakarika etapp, mida mängin detsembri alguses ja siis on veel tiimiga, Eesti koondisega on Euroopa kvalifikatsiooniturniir Amsterdamis, et loodame, et suudame ka seal mõned riigid alistada ja ka tugevale Hollandile vastupanu hakata," kommenteeris Kuuba.

Nüüdseks on Kuuba elanud ja treeninud juba aasta Taanis, kodus Eestis saab ta käia vastavalt võistlusgraafikule. "Oleneb, kuidas võistlusgraafik on, et reisimist on nagunii väga palju. Muidu kogu aeg ainult oled lennujaamas, ikkagi väga väsitav on see reisimine. Aga üldiselt paari kuu jooksul korra, kahe-kolme jooksul korra on selline miinimum. Proovin ikkagi käia, pere ja sõprade nägemine on kindlasti tähtis ja vaimule värskendav," ütles Kuuba.